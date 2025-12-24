आज ग्वालियर आएंगे अमित शाह, कल अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में होंगे शामिल, 4500 जवान सुरक्षा में तैनात

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार वे रात करीब 9 बजे ग्वालियर विमानतल पहुंचेंगे और वहां से सीधे होटल ताज ऊषा किरण पैलेस जाएंगे। 25 दिसंबर को सुबह 11:50 बजे वे होटल से मेला ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। सभा संपन्न होने के बाद दोपहर करीब 2 बजे वे विमानतल के लिए प्रस्थान करेंगे।

लगातार रहेगा VVIP मूवमेंट अमित शाह के आगमन से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई केंद्रीय व राज्य मंत्री ग्वालियर पहुंच जाएंगे। बुधवार शाम करीब 7 बजे से 25 दिसंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक शहर में कई बार वीवीआइपी मूवमेंट रहेगा, जिससे यातायात प्रभावित होगा।

पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवायजरी विमानतल, होटल और मेला ग्राउंड के बीच सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवायजरी जारी कर दी है। कई मार्गों पर अस्थायी रूप से ट्रैफिक रोका जाएगा या डायवर्ट किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 4500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर और कार्यक्रम स्थल से लेकर होटल तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।

भारी वाहनों की शहर में एंट्री बंद शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित।

भिंड और मालनपुर की ओर जाने वाले वाहन लक्ष्मणगढ़ पुल, निरावली, अटल गेट, जलालपुर चौराहा होते हुए सागरताल की ओर जाएंगे।

भिंड-मालनपुर से आने वाले वाहन बेहटा चौकी, बड़ागांव पुल, एमएच तिराहा, हुरावली तिराहा और सचिन तेंदुलकर मार्ग से शहर में प्रवेश करेंगे। इन मार्गों पर डायवर्जन गोला का मंदिर चौराहा से एमआईटीएस, दूध डेयरी तिराहा से इंद्रमणि नगर और दुल्लपुर रोड से सूर्य नमस्कार तिराहा तक मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

मुरैना से आने वाले वाहन निरावली से शहर में प्रवेश करेंगे।

मुरार से मुरैना जाने वाले वाहन छह नंबर चौराहा, आर्मी एरिया और बड़ागांव हाईवे से गुजरेंगे।

मुरैना से दतिया, झांसी और शिवपुरी जाने वाले वाहन निरावली, रायरू, अटल द्वार, मोतीझील, बहोड़ापुर और बेला की बावड़ी मार्ग से जाएंगे।

मांढ़रे की माता से बहोड़ापुर, कोटेश्वर मंदिर से कंपू और कंपू से पड़ाव जाने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

चिरवाई नाका, विक्की फैक्ट्री, बेला की बावड़ी, गोल पहाड़िया, हुरावली, मोहनपुर, बड़ागांव और लक्ष्मणगढ़ पुल से शहर में आने वाले वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का करेंगे शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मेला मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान करीब दो लाख करोड़ रुपये के उद्योगों का भूमि पूजन और शुभारंभ किया जाएगा।

समिट में उद्योगपतियों से संवाद की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें अमित शाह करीब दो घंटे मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे रीवा के लिए रवाना होंगे। मंच पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे।