ग्वालियर: विधवा पर तेजाब हमला, जेठ गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शहर के कंपू थाना क्षेत्र के अवाड़पुरा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 28 वर्षीय विधवा महिला पर उसके जेठ ने एसिड फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा, गला, सीना, हाथ और आंखें बुरी तरह झुलस गईं। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, और उसका उपचार जयारोग्य अस्पताल की बर्न यूनिट में चल रहा है।

आठ माह पहले पति का हुआ निधन दरअसल, महिला के पति का आठ माह पहले बीमारी की वजह से निधन हो गया। उसके बाद से ही उसका जेठ उससे जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। कमरे में भी सोते समय तीन बार जबरन घुस चुका था और अक्सर छेड़छाड़ करता था। जब महिला ने उससे शादी से इन्कार कर दिया तो गुस्से में बाजार से एसिड खरीदकर लाया और डबूले में भरकर फेंक दिया।

नशे में छेड़छाड़ करता था जेठ पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसके बेटा-बेटी छोटे हैं। वह दूसरों के घरों में काम करते हुए किसी तरह अपना व बच्चों का पेट पाल रही है। उसका जेठ नशे में अक्सर उससे छेड़छाड़ करता था। शराब की नशे की लत के चलते ही उसकी पत्नी भी छोड़ गई थी। वह लगातार दबाव बना रहा था कि उससे शादी कर लूं।

बच्चों को भी धमकाया दोपहर में भी शादी के लिए दबाव डाला। मना करने पर गुस्से में चला गया। कमरे के अंदर रात करीब आठ बजे सब्जी काट रही थी, तभी वह आया और एसिड फेंक दिया। उस वक्त बच्चे भी उसके पास ही बैठे थे। मां की चीख सुनकर बच्चे भी रोने लगे। इस पर आरोपित ने इन्हें भी धमकाया कि चुप नहीं हुए तो तुम्हें भी जला दूंगा।