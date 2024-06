धार में महिला को डंडे से पीटा, एक्शन मोड में पुलिस; 7 लोगों को किया गिरफ्तार

महिला की तरफ से दर्ज कराई शिकायत के आधार पर हमने आईपीसी की धारा 307, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। जो आदमी महिला को डंडे से पीटता हुआ दिख रहा था, जो कि सरपंच भी है, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया।

#WATCH | Dhar, Madhya Pradesh: On the viral video of a woman being beaten up by a group of men, Dhar SP Manoj Kumar Sinha says, " Yesterday a video of a woman being beaten up went viral. When we received information regarding the video, we investigated it...the video was from… pic.twitter.com/4w5cSOoa4K