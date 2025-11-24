Language
    'सड़क का बेस पतला डाल देना, लेकिन मेरा कमीशन...' विदिशा में कार्यकारी नपाध्यक्ष-ठेकेदार के कथित ऑडियो से मचा बवाल

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    विदिशा नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) संजय दिवाकीर्ति का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह एक ठेकेदार से कमीशन की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में 5 से 8 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है। दिवाकीर्ति ने ऑडियो को फर्जी बताया है और विरोधियों पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। 

    नपा के कार्यकारी अध्यक्ष व ठैकेदार की बातचीत का ऑडियो वायरल (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के विदिशा शहर में इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित एक ऑडियो ने नपा में चल रहे कमीशनखोरी के खेल को उजागर कर दिया है। यह ऑडियो नपा के उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष संजय दिवाकीर्ति का एक ठेकेदार से बातचीत का बताया जा रहा है, जिसमें पांच से लेकर आठ प्रतिशत कमीशन की बात खुलेआम की जा रही है। हालांकि इस ऑडियो के सामने आने के बाद ठेकेदार ने एसपी को आवेदन देकर इस ऑडियो को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की है।

    काम हल्का कर दो, लेकिन कमीशन पूरा चाहिए

    इस ऑडियो में कथित तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष दिवाकीर्ति ठेकेदार से यह कहते सुनाई दे रहे है कि निर्माण का काम थोड़ा हल्का चलेगा, लेकिन कमीशन जरूर देना। ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार का हवाला देते हुए कहता है कि आप उनसे आठ परसेंट कमीशन मांग रहे हो, जिस पर दिवाकीर्ति कहते है कि जब अध्यक्ष को नहीं देना तो फिर कौन से ज्यादा हैं। पहले तो पुराने पार्षद को दस परसेंट देते थे।

    इस पर ठेकेदार इंकार करता है। इसके बाद दिवाकीर्ति उन्हें पूरा गणित समझाते है। वे कहते है पांच परसेंट पार्षद के नाते और दो परसेंट उपाध्यक्ष के नाते उन्हें मिलना चाहिए। जिस पर ठेकेदार कहता है पार्षद के पांच परसेंट तो ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष के लिए दो परसेंट काफी अधिक हो जाते है। वे समझाते है कि उपाध्यक्ष के नाते तो सभी वार्डों से मिलेंगे, लेकिन दिवाकीर्ति कहते है कि सभी वार्डो से मिले तो एक भी चलेगा लेकिन मिलते नहीं है।

    वे ठेकेदार से कहते है कि आप तो पराग से कह देना कि सात परसेंट चाचा को देना पड़ेगा। वे तरीका भी बताते है कि काम थोड़ा हल्का कर देना, बेस में चार इंच के बदले दो इंच कर देना। हम कुछ नहीं कहेंगे।

    दिवाकीर्ति बोले, यह विरोधियों का षड्यंत्र

    नपा में उपाध्यक्ष और हाल ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संजय दिवाकीर्ति का कहना है कि यह ऑडियो पूरी तरह फर्जी है और विरोधियों ने उन्हें फंसाने के लिए इंटरनेट मीडिया पर झूठ बहुप्रसारित किया हैं। उनका कहना है कि जिस ठेकेदार से बातचीत का ऑडियो प्रसारित किया गया है, उसका हमारे वार्ड में कोई काम ही नहीं चल रहा है तो वे उससे क्यों कमीशन मांगेंगे।

    उनका कहना था कि वे हफ्ता वसूली जैसा कार्य नहीं करते। उन्होंने एडिशनल एसपी से भी शिकायत की है, जिसमें इस ऑडियो की जांच कर प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। इधर, एमएस कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा ने भी एसपी को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें फर्जी ऑडियो की जांच करने की मांग की है। उन्होंने दिवाकीर्ति से फोन पर कोई बातचीत नहीं होने की बात कही है।

    नपा में चल रही खींचतान

    मालूम हो, पिछले कई महीनों से भाजपा शासित नगर पालिका राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। जिसमें विधायक से लेकर नपा अध्यक्ष और पार्षद तक आरोपों के घेरे में है। भाजपा के सबसे अनुशासित जिलों में शुमार विदिशा में भाजपा का संगठन भी नेताओं के बीच चल रही नूराकुश्ती को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। पहले 39 में से 38 पार्षदों ने नपा अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। जब इस पर राज्य स्तर से कुछ नहीं हुआ तो कुछ स्थानीय नेताओं में डैमेज कंट्रोल के नाम पर नपा अध्यक्ष को बीमारी का बहाना बनाते हुए छुट्टी पर भेज दिया और नपा अध्यक्ष का प्रभार उपाध्यक्ष संजय दिवाकीर्ति को सौंप दिया।

    लेकिन नाराज पार्षद इससे संतुष्ट होने की बजाय बागी हो गए और करीब 12 पार्षदों ने धरना शुरू कर दिया। उन्होंने भाजपा विधायक मुकेश टंडन को निशाने पर ले लिया। यह विवाद थमता, इससे पहले ही इंटरनेट मीडिया पर नपा के कार्यकारी अध्यक्ष दिवाकीर्ति का करीब साढ़े तीन मिनट का एक ऑडियो बहु प्रसारित हो गया। जिससे जिले की राजनीति में फिर बवाल मच गया है।