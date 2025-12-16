रानी कमलापति-निजामुद्दीन Vande Bharat में बढ़ेंगे कोच, अब 16 के बजाय 20 बोगियों के साथ चलेगी, यात्रियों को मिलेगी राहत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलने वाली प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत अब 20 डिब्बों के साथ चलेगी। इससे ट्रेन में 400 सीटों की क्षमता बढ़ जाएगी। नए रैक सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात भोपाल पहुंच गए। अभी यह ट्रेन 16 रैक के साथ संचालित हो रही है।

रेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन कब से पटरी पर दौड़ना शुरू करेगी, इसकी अभी आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई। 20 कोच वाला रैक मिसरोद स्टेशन पर खड़ा है। संचालन की तिथि तय होने के बाद इसे रानी कमलापति स्टेशन पर लाया जाएगा।

नए रैक के डिब्बों के डिजाइन और सुविधाओं में कोई खास बदलाव नहीं किया गया। ट्रेन का रूट, किराया और स्टापेज भी पहले जैसे रहेंगे। सप्ताहांत में टिकटों की मांग बढ़ जाने के कारण कई बार यात्रियों को परेशानी होती थी। क्षमता बढ़ जाने से कुछ हद तक यह समस्या दूर हो जाएगी।

नई ट्रेन का नया रंग-रूप यहां पर यह बता दें कि देश की सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेनों में शुमार वंदेभारत एक्सप्रेस सितंबर 2023 में पहली बार लांच की गई थी। अब भोपाल में ही पहली बार यह प्रयोग होगा। इसके रैक ही नहीं, बल्कि कलर भी बदल जाएगा। वंदेभारत एक्सप्रेस अभी तक नीले और सफेद रंग की थी, लेकिन नया रैक केसरिया और भूरे रंग का आया है।