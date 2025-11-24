भोपाल में सड़क की खातिर अनूठा प्रदर्शन, जर्जर सड़क की गाजे-बाजे के साथ निकाली शव यात्रा
भोपाल के आईबीडी रायसीना कॉलोनी में जर्जर सड़क से परेशान निवासियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क निर्माण की मांग करते हुए, उन्होंने सड़क की शवयात्रा निकाली। निवासियों का कहना है कि वे दो साल से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्षद के अनुसार, सड़क निर्माण की फाइल मंत्री के बंगले में लंबित है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल नगर निगम के वार्ड 62 स्थित आईबीडी रायसीना कालोनी में रविवार को जर्जर सड़क को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। वर्षों से सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की मांग कर रहे स्थानीय लोगों ने आखिरकार सड़क की शवयात्रा निकालकर अपनी नाराजगी जताई। हालांकि, जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद पुतला दहन नहीं किया गया और उसे एक स्थान पर रखकर विरोध समाप्त किया।
दो साल से कर रहे मांग
ओरिएंटल कालेज से सटी इस कालोनी में लगभग 540 मकान और प्लाट हैं, जिनमें करीब 400 परिवार निवास करते हैं। रहवासियों का कहना है कि बीते दो वर्षों से वे सड़क निर्माण की मांग बार-बार उठा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। करीब दो किलोमीटर लंबी यह सड़क पूरी तरह जर्जर और अत्यंत संकरी है, जिससे रोजाना हजारों लोगों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
ढोल-नगाड़ों के साथ निकली शवयात्रा
रविवार को हुए प्रदर्शन में कालोनी के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। ढोल-नगाड़ों के साथ शव यात्रा कालोनी से शुरू होकर ओरिएंटल कालेज तिराहे तक निकाली गई। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि आइबीडी रोड निर्माण संघर्ष मंच के बैनर तले इस आंदोलन की शुरुआत की है।
उनका कहना है कि लंबे समय से आवाज उठाने के बावजूद न तो सड़क का निर्माण हुआ और न ही चौड़ीकरण, जिससे खजूरी गांव तक आवागमन कठिन हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
मंत्री के बंगले में फाइल
उधर, इस संबंध में वार्ड पार्षद राजेश चौकसे का कहना है कि सड़क निर्माण की फाइल बनी हुई है। स्वीकृत भी हो चुकी है। बजट बुक होना था। इसके लिए मंत्री जी के बंगले भेजी गई। वहां सड़क निर्माण की यह फाइल रुकी हुई है।
आईबीडी रायसीना कालोनी के नागरिक पिछले दो साल सड़क निर्माण की गुहार लगा रहे हैं। यह सड़क मात्र 2.5 किलोमीटर की है। इसको लेकर छह करोड़ 75 लाख के बजट की फाइल बनी, लेकिन अब तक बजट बुक नहीं हुआ है। जबकि टीएडंसीपी ने उक्त सड़क को 40 फीट रोड का प्रस्ताव पारित किया है। सड़क की शव यात्रा निकालकर नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया।
- अवधेश सिंह चौहान, स्थानीय नागरिक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।