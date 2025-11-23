Language
    'मैं हाशिए पर नहीं, यह अमित शाह भी जानते हैं' - उमा भारती की खरी-खरी, हिंदू राष्ट्र को लेकर कही यह बात

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:46 AM (IST)

    पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वे किसी पद की तलाश में नहीं हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार, आरक्षण और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उमा भारती ने बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री की सराहना की और मोहन सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने लैंड पुलिंग एक्ट पर किसानों के समर्थन की बात कही।

    पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। ना मैं हाशिए पर हूं और ना मैं किसी पद की तलाश में हूं, यह मैं और अमित शाह भी जानते है। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे निभाने के लिए मैं तैयार हूं, खासकर वह जिम्मेदारी गंगा और गोमाता से जुड़ी हो। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शनिवार को राजनीति महत्वाकांक्षा के संबंध में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही। उमा भारती भोपाल स्थित बंगले पर पत्रकारवार्ता को संबोधित कर रही थी। ‎

    राहुल गांधी पर कसा तंज 

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जनेऊ पहनने के सवाल पर उमा ने कहा कि राहुल गांधी का क्या है जनेऊ पहनने का नाटक करते हैं। अभी गाय का मुद्दा बड़ा हो जाए तो गोबर की टीका लगाकर जेब में गौ मूत्र लेकर चलने लगेंगे।

    उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने ही देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना है। बहुत सीमित लोगों के पास बहुत बड़ी धन राशि पहुंच गई है और असीमित संख्या में लोग रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक असामनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही दूर कर सकते हैं।

    उमा ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देना होगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। आरक्षण एक मजबूरी है यह संवैधानिक बाध्यता है। अब समाज में एक लहर उठने की जरूरत है, सत्ता, शासन और प्रशासन में पदों के वजन बराबर हो।

    धीरेंद्र शास्त्री की सराहना

    उमा भारती ने बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा की सराहना करते हुए मुझे खुशी है कि भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने में बुंदेलखंड की विभूतियां ऐसा कीर्तिमान बनाती है। भारत हिंदू स्टेट नहीं राष्ट्र है इसे सबको स्वीकार करना है। जब इस्लाम, जैन, बुद्ध या ईसाई कोई नहीं था तब सनातन था। अन्य धर्मों को सोचना और समझना होगा कि हिंदू का मतलब ही विविधता में एकता है।

    धर्म परिवर्तन और लव जिहाद देशद्रोह

    उमा ने कहा कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद देशद्रोह है। हमारे देश में आनर किलिंग नहीं चलेगी। आपसी सहमति से किसी भी जाति में विवाह का विरोध नहीं, सम्मान होना चाहिए। धर्म छुपाकर विवाह करने पर कड़ी सजा हो। ‎‎घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए यहां कोई जगह नहीं है। बाबर इस देश के मुस्लिमों का पूर्वज नहीं है। बहुत कम संख्या में वह मुस्लिम लेकर आया था, हमारे भारत के लोग ही कन्वर्ट हुए। इसलिए जो दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेगा, उसका बाबर के देश में ही खदेड़ देंगे।

    मोहन सरकार के लिए तीन चुनौतियां

    मोहन सरकार के पूरे हो रहे दो साल के सवाल पर उमा ने कहा कि मोहन सरकार के लिए तीन चुनौतियां है- जो निवेश ला रहे हैं, उसे जमीन पर उतरना, शराबबंदी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की ठोस व्यवस्था। विकास के नाम पर गाय, नदी और पहाड़ों का नाश कर रहे हैं, क्या विकास के लिए शीर्षासन करना होगा। किसानों के गो पालन से गाय बचेगी, सरकार और किसान को आगे आना होगा। शिवराज और मैंने जो नीति बनाई मोहन को उसे आगे बढ़ाना होगा। ‎लैंड पूलिंग एक्ट मामले में उमा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बोल दिया है जो किसानों की मांग है हम उसका समर्थन करते हैं, इसलिए एक्ट पूरा निरस्त कर पुनर्विचार करो।