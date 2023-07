MP: सीधी-ग्वालियर के बाद अब इंदौर में बर्बरता, आदिवासी भाइयों को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा; 3 गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त आदित्य मिश्रा ने बताया कि राऊ थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात मोटरसाइकिल से फिसलने की वजह से 18 वर्षीय आदिवासी लड़का अपने 15 वर्षीय भाई के साथ गिर पड़ा। मोटरसाइकिल फिसलने की बात को लेकर आरोपियों ने दोनों भाइयों से बहस की और विवाद बढ़ने पर वे उन्हें एक सुरक्षा गार्ड के कमरे में ले गए और उनकी जमकर पिटाई की। हालांकि पीड़ितों को सुबह छोड़ दिया गया।

सीधी के बाद अब इंदौर में बर्बरता (जागरण फोटो)

इंदौर, पीटीआई। मध्य प्रदेश के सीधी, ग्वालियर के बाद अब इंदौर से बर्बरता का वीडियो सामने आया। बता दें कि इंदौर में एक मामूली सड़क विवाद को लेकर एक नाबालिग समेत आदिवासी समुदाय के दो भाइयों को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए शनिवार को मामले में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों की गिरफ्तारी की। आरोपियों की हुई पहचान पुलिस ने घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुमित चौधरी, जयपाल सिंह बघेल और प्रेम सिंह परमार को गिरफ्तार किया। हाल ही में सीधी जिले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद यह घटना सामने आई। बता दें कि आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने वाला एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। क्या था पूरा मामला? पुलिस उपायुक्त आदित्य मिश्रा ने बताया कि राऊ थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात मोटरसाइकिल से फिसलने की वजह से 18 वर्षीय आदिवासी लड़का अपने 15 वर्षीय भाई के साथ गिर पड़ा। मोटरसाइकिल फिसलने की बात को लेकर आरोपियों ने दोनों भाइयों से बहस की और विवाद बढ़ने पर वे उन्हें एक सुरक्षा गार्ड के कमरे में ले गए और उनकी जमकर पिटाई की। हालांकि, पीड़ितों को सुबह छोड़ दिया गया। कौन सी धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला? डीसीपी मिश्रा ने बताया कि घायल भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC), अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी मिश्रा ने बताया कि घटना से जुड़े वीडियो में कुछ अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें जल्द ही दबोचा जाएगा।

Edited By: Anurag Gupta