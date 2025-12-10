Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सागर में ढाना हवाई पट्टी पर ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट घायल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    सागर जिले के ढाना हवाई पट्टी पर चार्म्स एविएशन का ट्रेनी विमान रनवे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना दोपहर पौने दो बजे हुई। हादसे के समय जिला ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सागर में हल्का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सागर जिले में स्थित ढाना हवाई पट्टी पर एक इंजन का छोटा ट्रेनी विमान उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब वह रनवे पर उतर रहा था। यह विमान चार्म्स एविएशन का बताया जा रहा है। घटना अपराह्न करीब पौने दो बजे हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब यह हादसा हुआ, उसे दौरान जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग के अनेक अधिकारी वहीं मौजूद थे। यह सभी अधिकारी बुधवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए पुलिस के जवानों को एयर एंबुलेंस से दिल्ली रवाना करने के लिए पहुंचे थे।

    एयर एंबुलेंस के रवाना होने के बाद हवाई पट्टी के भीतर ही यह विमान प्रशिक्षण पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसकी चलते यह हादसा हुआ। प्रारंभिक सूचना में पायलट के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस हादसे में ट्रेनिंग विमान क्षतिग्रस्त हुआ है।

    यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: सागर में बम निरोधक दस्ता का वाहन ट्रक से भिड़ा, चार जवानों की मौके पर मौत

    विमान में दो पायलट सवार थे। चार्म्स एविएशन अकादमी तथा प्रशासन के अधिकारी हादसे से जुड़े कारणों की जांच कर रहे हैं।।