सागर में ढाना हवाई पट्टी पर ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट घायल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सागर जिले में स्थित ढाना हवाई पट्टी पर एक इंजन का छोटा ट्रेनी विमान उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब वह रनवे पर उतर रहा था। यह विमान चार्म्स एविएशन का बताया जा रहा है। घटना अपराह्न करीब पौने दो बजे हुई।

जब यह हादसा हुआ, उसे दौरान जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग के अनेक अधिकारी वहीं मौजूद थे। यह सभी अधिकारी बुधवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए पुलिस के जवानों को एयर एंबुलेंस से दिल्ली रवाना करने के लिए पहुंचे थे।