    त्योहार के बाद भी ट्रेनों में भीड़ कम नहीं, 13 नवंबर तक भोपाल से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे रूट्स पर 'नो रूम'

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    छठ पर्व के बाद यात्रियों की वापसी से ट्रेनों में भारी भीड़ है। भोपाल से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में 13 नवंबर तक सीटें नहीं हैं। मंगला एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में स्लीपर और एसी-3 में कोई जगह नहीं है। रेलवे ने यात्रियों से तत्काल और स्पेशल ट्रेनों पर नजर रखने को कहा है और जल्द ही अतिरिक्त ट्रेनें चलाने पर विचार कर रहा है।

    ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ (सांकेतिक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। छठ पर्व और अन्य त्योहारों के समापन के बाद अपने कार्यस्थलों की ओर लौट रहे यात्रियों की भीड़ से ट्रेनों में भारी दबाव बन गया है। आलम यह है कि भोपाल से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु समेत दक्षिण और उत्तर भारत जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में 13 नवंबर तक सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार, प्रवासी कामगारों और छात्रों की वापसी के कारण अधिकांश ट्रेनों में ‘नो रूम’ की स्थिति बन गई है।

    इन ट्रेनों में सीटें फुल

    भोपाल-मुंबई रूट की मंगला एक्सप्रेस, गोरखपुर–पनवेल एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस और कामायनी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में स्लीपर और एसी-3 दोनों श्रेणियों में 13 नवंबर तक कोई सीट उपलब्ध नहीं है। बढ़ती वेटिंग लिस्ट से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है।

    रेलवे ने की यह अपील

    रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ‘तत्काल’ और स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग पर नजर रखें। विभाग का कहना है कि बढ़ती मांग को देखते हुए जल्द ही कुछ अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य निरंजन वाधवानी और मुकेश अवस्थी ने भी सुझाव दिया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जाए।

    इन ट्रेनों में भी मारामारी

    इधर पुणे और बेंगलुरु रूट पर भी ‘नो रूम’ की स्थिति बनी हुई है। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति और कर्नाटक एक्सप्रेस में 12 नवंबर तक सभी श्रेणियों में सीटें भरी हुई हैं। कुशीनगर और राप्तीसागर एक्सप्रेस में भी भारी वेटिंग चल रही है। राप्तीसागर एक्सप्रेस में 12 नवंबर तक स्लीपर और एसी-3 दोनों श्रेणियों में सीटें फुल हैं, जबकि कुशीनगर एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास ‘रि-ग्रेट’ और एसी-3 में 15 से 20 वेटिंग नंबर तक पहुंच चुकी है। पुणे–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है।