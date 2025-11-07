त्योहार के बाद भी ट्रेनों में भीड़ कम नहीं, 13 नवंबर तक भोपाल से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे रूट्स पर 'नो रूम'

डिजिटल डेस्क, भोपाल। छठ पर्व और अन्य त्योहारों के समापन के बाद अपने कार्यस्थलों की ओर लौट रहे यात्रियों की भीड़ से ट्रेनों में भारी दबाव बन गया है। आलम यह है कि भोपाल से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु समेत दक्षिण और उत्तर भारत जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में 13 नवंबर तक सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार, प्रवासी कामगारों और छात्रों की वापसी के कारण अधिकांश ट्रेनों में ‘नो रूम’ की स्थिति बन गई है।

इन ट्रेनों में सीटें फुल भोपाल-मुंबई रूट की मंगला एक्सप्रेस, गोरखपुर–पनवेल एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस और कामायनी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में स्लीपर और एसी-3 दोनों श्रेणियों में 13 नवंबर तक कोई सीट उपलब्ध नहीं है। बढ़ती वेटिंग लिस्ट से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है।

रेलवे ने की यह अपील रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ‘तत्काल’ और स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग पर नजर रखें। विभाग का कहना है कि बढ़ती मांग को देखते हुए जल्द ही कुछ अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य निरंजन वाधवानी और मुकेश अवस्थी ने भी सुझाव दिया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जाए।