    हरदा में टावर वैगन पटरी से उतरी, मुंबई–इटारसी रूट घंटों ठप, कई ट्रेनें प्रभावित

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    हरदा रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक पर ओएचई टावर वैगन पटरी से उतरने से बड़ा हादसा टल गया। मुंबई-इटारसी रूट पर ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ, जिससे कई गाड़ियाँ प्रभावित हुईं। रेलवे के कर्मचारी ट्रैक को ठीक करने में जुटे हैं और यातायात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    टावर वैगन हुआ बेपटरी।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। रविवार सुबह हरदा रेलवे स्टेशन के डबल फाटक के पास बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया, जब डाउन ट्रैक पर एक ओएचई टावर वैगन अचानक पटरी से उतर गई। सुबह करीब 7:30 बजे हुई इस घटना के बाद मुंबई से इटारसी की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया।

    टावर वैगन के पटरी से उतरने के तुरंत बाद डाउन लाइन पर रेल यातायात रोक दिया गया और कई ट्रेनों को हरदा स्टेशन के बाहर ही रोकना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब 100 कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बहाली कार्य शुरू किया। चार घंटे से अधिक समय से ट्रैक सुधार कार्य जारी है। रेलवे के 100 से अधिक कर्मचारी वैगन को हटाने और ट्रैक की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं, ताकि जल्द से जल्द ट्रेनों का संचालन सामान्य किया जा सके।

    डाउन की सभी ट्रेनें ठप होने के कारण रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अप ट्रैक से डाउन दिशा की कुछ ट्रेनों को निकालना शुरू किया, जिससे अप लाइन का संचालन भी प्रभावित होने लगा। 

    H Tower vagon 2154870

    हादसे के कारण मुंबई–हावड़ा मेल, जनता एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें देरी का शिकार हो रही हैं। रेल यातायात प्रभावित होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हादसा कैसे हुआ, इस पर रेलवे अधिकारी अभी आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं।

    रेल विभाग का कहना है कि ट्रैक बहाली का काम तेज़ी से जारी है और जल्द ही यातायात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।