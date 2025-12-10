Language
    12 घंटे पहले तैयार होगा शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस का पहला आरक्षण चार्ट

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:16 PM (IST)

    शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब ट्रेन का पहला आरक्षण चार्ट यात्रा से 12 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इ ...और पढ़ें

    शान-ए-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में रेलवे प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। अब यात्रियों को उनकी आरक्षण स्थिति की जानकारी पहले से मिल सकेगी, ताकि अनावश्यक चिंता दूर हो और लंबी दूरी की यात्रा की बेहतर तैयारी की जा सके।

    पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 दिसंबर से गाड़ी संख्या 12155/12156 रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति शान-ए-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का प्रथम आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 12 घंटे पूर्व तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य दूरदराज से आने वाले यात्रियों को समय पर सही जानकारी देना और आखिरी समय की भागदौड़ से बचाना है।

    इस नई व्यवस्था के तहत इस ट्रेन के आपातकालीन कोटा के लिए आवेदन कार्यदिवस में एक दिन पहले तक स्वीकार किए जाएंगे। यह निर्णय यात्रियों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें यात्रा से पहले ही आरक्षण की अपडेट स्थिति मिले और उनकी यात्रा अधिक सुगम और तनावमुक्त हो।

    सौरभ कटारिया, सीनियर डीसीएम, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने कहा कि फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल मंडल की इस ट्रेन में लागू की जा रही है और इसके सफल होने पर अन्य ट्रेनों में भी इसे लागू किया जा सकता है।