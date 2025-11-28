विदिशा में दो हफ्ते से लापता बेटी को नहीं तलाश पाई पुलिस, पिता ने की आत्महत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के विदिशा जिले के आमखेड़ा गांव में 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह यादव ने अपनी 14 दिनों से लापता बेटी और पुलिस की कथित लापरवाही से आहत होकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह घर की अटारी में वह फंदे से लटके मिले। राजेंद्र की बालिग बेटी को गांव का युवक शिवराज अहिरवार बहला-फुसलाकर ले गया था। 14 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस सुराग नहीं जुटा सकी।

इस घटना से ग्रामीणों में जबर्दस्त आक्रोश है। उन्होंने मुगलसराय थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी और उसके सहयोगियों पर एफआइआर के साथ-साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की।