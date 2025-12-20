स्कूल बस में नहीं बिठाया तो बीच सड़क धरने पर बैठी 5वीं की छात्रा, बैतूल में RTE के तहत पढ़ रही मासूम का छलका दर्द

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बैतूल जिले के चिचोली विकासखंड के ग्राम चूनाहजुरी में निजी स्कूल की बस में नहीं बिठाने से नाराज होकर पांचवी की छात्रा ने सड़क पर धरना दे दिया। इससे मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और आवागमन बाधित हो गया। काफी देर हंगामे के बाद चिचोली पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर सभी को सड़क से हटाया गया। छात्रा और उसके स्वजन ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कारवाई की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चूना हजूरी निवासी दुर्गेश यादव ने बताया कि उसकी बेटी सुरभि यादव का आरटीई के माध्यम से 18 किमी दूर चिचोली के गुरु साहब पब्लिक स्कूल में प्रवेश हुआ है। कक्षा पांचवीं में पढ़ रही सुरभि को स्कूल की बस से नहीं ले जाया जा रहा है। शनिवार को भी सुबह बस में अन्य बच्चे बैठ गए, लेकिन सुरभि को बिठाने से मना कर दिया गया।

इससे नाराज होकर वह स्कूल बस के सामने बैग लेकर धरने पर बैठ गई। मौके पर गांव के लोग भी जमा हो गए और स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर नाराजगी जताने लगे। बस चालक ने सभी को बताया कि प्रबंधन ने किराया जमा नहीं करने पर छात्रा को बस में नहीं बिठाने का आदेश दिया है। स्वजन को स्वयं ही उसे स्कूल लेकर जाना और लाना होगा।