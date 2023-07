Road Accident: मध्य प्रदेश के सागर में SUV और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत, छह लोगों की मौत

भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश के सागर में रविवार को एसयूवी और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। जिसके तत्काल बाद मौके पर पुलिस पहुंची।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सागर शहर के पास एसयूवी और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में छह लोगों की मौत हो गई। अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।

Six killed in collision between SUV and truck near Sagar city in Madhya Pradesh: Police