SIR के नाम पर साइबर ठगी का नया पैंतरा, सरकारी लोगो और नकली ऐप से फैला रहे फरेब का जाल

भोपाल पुलिस ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)' के नाम पर हो रही साइबर धोखाधड़ी के प्रति नागरिकों को सतर्क किया है। धोखेबाज सरकारी एजेंसी बनकर ओटीपी और बैंकिंग जानकारी मांग रहे हैं। फर्जी BLO बनकर कॉल कर दस्तावेजों और मोबाइल नंबर अपडेट करने के नाम पर जानकारी मांगते हैं। जासूसी ऐप के जरिए मोबाइल का नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। सरकारी लोगो का दुरुपयोग कर लोगों को भ्रमित करते हैं। पुलिस ने सावधानी बरतने की अपील की है।