Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेशनल लेवल की शूटर से छेड़छाड़ मामले में ड्राइवर-हेल्पर समेत तीन गिरफ्तार, वर्मा ट्रेवल्स की लग्जरी बस जब्त

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:20 AM (IST)

    इंदौर में नेशनल लेवल की शूटर के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो ड्राइवर और एक हेल्पर को गिरफ्तार किया है। वर्मा ट्रेवल्स की बस को भी जब्त कर लिया गया है। पीड़िता ने बस में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। नेशनल लेवल की शूटर के साथ छेड़छाड़ के मामले में राजेंद्र नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ड्राइवर और एक हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वर्मा ट्रेवल्स की इंदौर–पुणे रूट पर चलने वाली लग्जरी बस को भी जब्त कर लिया है। अब बस संचालक और मैनेजर की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के मुताबिक, घटना 16 नवंबर की है। पुणे निवासी युवती पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर भोपाल से वर्मा ट्रेवल्स की बस (एमपी 09 एजी 0336) से वापस पुणे लौट रही थी। इसी दौरान हेल्पर परमिंद्र गौतम ने सीट संबंधी पूछताछ के बहाने युवती को छुआ और परेशान किया। शराब के नशे में धुत आरोपी की हरकत पर यात्रियों ने टोका तो वह पीछे हट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अश्लील हरकतें करने लगा।

    हिम्मत दिखाते हुए पीड़िता ने ड्राइवर और हेल्पर के नाम और फोटो जुटाए और बस मैनेजर को कॉल कर शिकायत भी दर्ज कराई। इसी बीच राजेंद्र नगर थाने के पास पुलिस चेकिंग देखकर आरोपी घबरा गए और बस को मंदिर के पास खड़ी कर फरार हो गए।

    पुलिस दबाव के बाद बस मैनेजर विनोद वर्मा ने तीनों आरोपितों को थाने भेजा, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। टीआई नीरज बिरथरे के अनुसार, आरोपी दीपक मालवीय (भोपाल), परमिंद्र गौतम (भोपाल) और अरविंद वर्मा (सीहोर) को हिरासत में लिया गया है।

    पीड़िता घटना के बाद पुणे चली गई थी, लेकिन गुरुवार को वह अपने वकीलों के साथ इंदौर पहुंची और विस्तृत बयान दर्ज करवाए। पुलिस अब ट्रेवल कंपनी की जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था की भी जांच कर रही है।