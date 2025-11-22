MP के मंडीदीप में शर्मनाक घटना, शराब के नशे में धुत युवक ने दिव्यांग पर किया पेशाब, वीडियो वायरल
मध्य प्रदेश के मंडीदीप में एक शर्मनाक घटना हुई। एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति एक दिव्यांग युवक पर पेशाब करते हुए दिखाई दे रहा है। यह घटना एक पेट्रोल पंप पर हुई। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल से सटी औद्योगिक नगरी मंडीदीप में शुक्रवार शाम एक शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक शख्स जमीन पर लेटे दिव्यांग युवक पर पेशाब करते दिखाई दे रहा है। यह घटना मंडीदीप के एक पेट्रोल पंप के परिसर में हुई बताई जा रही है। घटना के दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने मोबाइल पर इसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वीडियो में नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति शराब पीकर जमीन पर लेटे युवक के ऊपर खड़े होकर पेशाब कर रहा है। पीड़ित शख्स दिव्यांग होने के कारण विरोध भी नहीं कर पा रहा है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। नागरिकों ने प्रशासन से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
संदिग्ध हिरासत में
घटना सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ये तीनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और घटना से पहले उन्होंने शराब पी थी। पुलिस अधिकारियों—एसडीओपी शीला सुराणा और थाना प्रभारी रंजीत सराठे—ने कार्रवाई करते हुए तीनों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और वीडियो की सत्यता तथा घटना के सभी पहलुओं की पुष्टि की जा रही है। आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद की जाएगी।
पहले भी हुईं घटनाएं
मप्र में मानवता को शर्मसार करने वाली यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले सीधी, भिंड, दमोह आदि जिलों में भी कमजोरों के साथ अमानवीय हरकत करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सीधी का पेशाब कांड तो काफी चर्चित रहा था, जहां भाजपा से जुड़े एक शख्स ने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया था। इससे भाजपा के साथ-साथ सरकार व प्रशासन की भी काफी किरकिरी हुई थी और तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित शख्स को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर पैर धोकर माफी मांगी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।