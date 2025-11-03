Language
    MP के सागर में शिवलिंग तोड़ने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने किया चक्काजाम, आरोपी गिरफ्तार

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:43 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सागर में एक युवक द्वारा शिवलिंग तोड़े जाने पर विवाद हो गया। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग की, जिसके बाद कैंट प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया।

    मंदिर में तोड़फोड़ से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने सड़कर पर उतरकर किया प्रदर्शन।

    डिजिटल न्यूज, भोपाल। मप्र के सागर शहर में सदर के झांसी रोड स्थित एक मंदिर में सोमवार को शाम एक युवक द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ किए जान के बाद बवाल हो गया। हिंदू संगठनों ने घटना का विरोध करते हुए चक्काजाम कर दिया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस व कैंट प्रशासन मौके पर पहुंचा और आरोपित को अभिरक्षा में लेकर सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इसके बाद भी हिंदू संगठन ने आरोपित का मकान तोड़ने की मांग पर अड़े रहे। इसके कारण पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही।

    सोमवार शाम करीब चार बजे सदर क्षेत्र निवासी वासिद मुकेरी कजलीवन मैदान के पास स्थित महाकाल मंदिर के अंदर घुसा और बड़ा सा पत्थर लेकर शिवलिंग पर दे मारा। जिसके कारण शिवलिंग की जलहरी टूट गई। मंदिर के अंदर तोड़फोड़ होता देख आसपास के हिंदू समुदाय के लोग वहां आ गए।

    कुछ ही देर में वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया। सूचना के बाद केंट पुलिस मौके पर पहुंच गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मकरोनिया अजय सनकत सहित गोपालगंज, सिविल लाइन मोतीनगर सहित अन्य थानों के पुलिस बल को बुला लिया गया।

    कजलीवन मैदान से कुछ ही दूरी पर वासिद और उसका दोस्त अंडे का ठेला लगाता है। जब उसने उपद्रव करते हुए शिवलिंग को क्षति पहुंचाई, तो कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन  करते हुए चक्काजाम कर दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि मंदिर के दोनों सड़क किनारे अतिक्रमण कर मांस, मछली और अंडे की दुकानें कर विक्रय किया जाता है। सबसे ज्यादा गोकशी की वारदातें भी सदर क्षेत्र में ही होती हैं।

    मौके पर पहुंचा पुलिसबल, कैंट के अमले ने हटाया अतिक्रमण

    हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के चलते मौके पर कैंट सहित आसपास के थानों का पुलिसबल पहुंच गया और तुरंत ही आरोपित को गिरफ्तार कर उसे पुलिस अभिरक्षा में रखा। हिंदू संगठनों द्वारा आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी दुकान व मकान को तोड़ने की मांग की गई, जिसके बाद कैंट प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आरोपित के हाथ ठेले को उठाकर जब्त कर लिया।

    इसके अलावा पास ही लगे दूसरे मांस के ठेलों का अतिक्रमण भी हटाकर उसे जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के बाद भी हिंदू संगठन उसके मकान पर जेसीबी से कार्रवाई करने की मांग करते रहे।

    लगा जाम, दोपहिया वाहन दूसरी गलियों से निकले

    हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन करीब आधा घंटा से ज्यादा समय तक जारी रहा, लेकिन यहां बड़े वाहनों का लंबा जाम लगने के बाद पुलिस ने एक ओर का रास्ता खुलवा दिया। वहीं जाम से बचने के लिए दूसरे दोपहिया वाहन गलियों से होते हुए निकले।