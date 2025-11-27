Language
    कोहरा बना काल...सीहोर में खड़े कंटेनर में घुसी कार, दो की मौत, तीन गंभीर घायल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    सीहोर में इंदौर-भोपाल हाईवे पर कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। मृतकों में एक महिला एसबीआई भोपाल में एजीएम थीं। घायलों को भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सीहोर में इंदौर-भोपाल नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरबार ढाबे के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर में जा घुसी। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों को उपचार के लिए भोपाल के निजी अस्पताल ले जाया गया और मृतकों का पीएम सीहोर अस्पताल में किया जा रहा है।

    कार में सवार परिवार राजस्थान से लौटा था और महू से भोपाल जा रहा था। यह दुर्घटना सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हुई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ। ।

    इनकी हुई मौत

    इस हादसे में संध्या नेमा (56 वर्ष), पत्नी सुनील नेमा, निवासी इंदौर और मृदंग नेमा (28 वर्ष), पिता संजीव नेमा, निवासी भोपाल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संध्या नेमा एसबीआई भोपाल में एजीएम हैं।


    ये हुए घायल

    सुनील नेमा (60 वर्ष), पिता अर्जुन लाल नेमा, निवासी इंदौर।
    संजीव नेमा (45 वर्ष), पिता मोहन नेमा, निवासी एमपी नगर, भोपाल।
    मीनल नेमा (40 वर्ष), पत्नी संजीव नेमा, निवासी एमपी नगर, भोपाल।

    हादसे का कारण

    पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सुबह के समय घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी काफी कम थी। कार चालक सड़क किनारे खड़े ट्रक को समय रहते देख नहीं पाया। माना जा रहा है कि कार की गति भी काफी अधिक थी, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिसे बमुश्किल दूसरे वाहन के जरिए खींचा गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।