कोहरा बना काल...सीहोर में खड़े कंटेनर में घुसी कार, दो की मौत, तीन गंभीर घायल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सीहोर में इंदौर-भोपाल नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरबार ढाबे के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर में जा घुसी। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों को उपचार के लिए भोपाल के निजी अस्पताल ले जाया गया और मृतकों का पीएम सीहोर अस्पताल में किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार में सवार परिवार राजस्थान से लौटा था और महू से भोपाल जा रहा था। यह दुर्घटना सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हुई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ। । इनकी हुई मौत इस हादसे में संध्या नेमा (56 वर्ष), पत्नी सुनील नेमा, निवासी इंदौर और मृदंग नेमा (28 वर्ष), पिता संजीव नेमा, निवासी भोपाल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संध्या नेमा एसबीआई भोपाल में एजीएम हैं।