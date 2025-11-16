Language
    सीहोर में दबंगों की बर्बरता, नाबालिग और युवक को आधे घंटे तक बेरहमी से पीटा, शराब तस्करी का लगाया आरोप

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अवैध शराब कारोबार से जुड़े दबंगों ने एक नाबालिग और युवक को बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने पीड़ितों पर शराब तस्करी का आरोप लगाया और उनसे पैसे भी छीने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।

    दबंगों ने घेरकर पीटा (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार से जुड़े तीन दबंगों की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। आरोपित एक नाबालिग को करीब आधे घंटे तक बेरहमी से पीटते रहे। उसे बचाने आए चेतन नामदेव नामक युवक भी जमकर मारपीट की है। डर के कारण पीड़ित दो दिन थाने नहीं पहुंचे, इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

    रास्ते में रोका, रुपये भी छीने

    यह घटना शाहगंज नर्मदापुरम रोड पर 10 नवंबर की रात हुई थी। पीड़ित खेत से लौट रहे था, तभी मंशाराम, उसके बेटे दीपक और राजेश गुर्जर ने शराब तस्करी का आरोप लगाते रुपये छीन लिए और जमीन पर पटककर बुरी तरह से मारपीट करने लगे। वीडियो में आरोपित जूते-चप्पलों, लात-घूंसों और प्लास्टिक के पाइप से काफी देर तक प्रहार करते दिख रहे हैं। आसपास के लोग डर के चलते मदद के लिए आगे नहीं आए। इस मारपीट की वजह से पीड़ितों के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं।

    शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी

    दबंगों ने पीड़ितों को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। जिस कारण पीड़ित ने घर में भी घटना की जानकारी नहीं दी। 15 नवंबर को पिता को जानकारी लगी तो शाहगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मंशाराम, दीपक और राजेश गुर्जर पर केस दर्ज कर लिया है। बुधनी एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि वीडियो की सत्यता की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।