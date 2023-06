20 घंटे से बोरवेल में मासूम: तीन साल की सृष्टि को बचाने की कोशिश जारी, 25 फीट से खिसककर 50 फीट पर अटकी

सिहोर (मध्य प्रदेश), ऑनलाइन डेस्क। मध्य प्रदेश के सिहोर के मुगावली गांव में मंगलवार को दोपहर 1:15 बजे ढाई साल की सृष्टि पुत्री राहुल कुशवाह खेलते समय करीब 300 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। बोरवेल में सृष्टि करीब 25 फीट अंदर फंसी हुई है। उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस, प्रशासन और NDRF का अमला जुटा हुआ है। लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है।

Madhya Pradesh | Rescue operation in full swing in Mungaoli village of Sehore district to rescue a 2.5-year-old girl who fell into a borewell while playing in the field. pic.twitter.com/fZHOeEN2TL