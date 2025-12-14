विदिशा में पिकनिक पर जा रही स्कूल बस नदी में गिरी, 15 बच्चे घायल, 5 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। विदिशा जिले के नटेरन थाना अंतर्गत जोहद में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। घटना रविवार सुबह करीब दस बजे की बताई जा रही है। बंगला चौराहा स्थित एक निजी स्कूल के करीब 48 छात्रों से भरी बस सगड़ नदी पुल पार करते समय असंतुलित होकर पुल से नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि नदी में जहां पर बस गिरी, वहां पानी नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

पत्थरों पर गिरी बस जानकारी के मुताबिक, नदी का पुल संकरा है। सामने से आ रहे एक वाहन को रास्ता देने दौरान ड्राइवर ने बस को किनारे किया। इसी दौरान बस बेकाबू होकर सीधे नदी में जा गिरी। बस पत्थरों पर गिरी, जिसमे करीब 15 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद बस में सवार बच्चों की चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही नटेरन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया।