Sawan Somwar 2023: सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल की हुई भस्म आरती, दर्शन को उमड़ा जनसैलाब

Sawan Somwar 2023: आज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग महाकाल की भस्म आरती को देखना चाहते थे।

सावन के पहले सोमवार पर भगवान महाकाल की भस्म आरती की गई। इस मौके पर महाकाल के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग महाकाल की भक्ति में लीन दिखे। पूरा माहौल शिवमय हो गया।

#WATCH | Madhya Pradesh: 'Bhasma aarti' performed at Ujjain's Mahakaleshwar Temple, on the first Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/yNsF09AlQv July 10, 2023

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh | Devotees throng Kashi Vishwanath Temple in Varanasi, on the first Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/othE3QMkqn— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2023

दिल्ली में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में जुटी भीड़

दिल्ली में चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। सावन के पहले सोमवार पर लोग गौरी शंकर के दर्शन और उनकी पूजा करने के लिए आतुर दिखे।

#WATCH | Delhi: Devotees offer prayers at Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk, on the first Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/R1V2JlHeHz— ANI (@ANI) July 10, 2023

गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में लोगों ने की पूजा-अर्चना

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी मंदिरों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। सावन महीने के पहले सोमवार को भक्तों ने महादेव झारखंडी शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की।

#WATCH | Uttar Pradesh: Devotees offer prayers at Mahadev Jharkhandi Shiv Temple in Gorakhpur on the first Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/MvDM1KAav6— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2023

महादेव को समर्पित है सावन का महीना

बता दें, हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। यह महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस महीने में रुद्धाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन पांचवां महीना है। पहला महीना चैत्र होता है। इसके बाद बैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ आता है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है।