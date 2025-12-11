सागर हादसे के बाद डीजीपी का निर्देश, जरूरी न हो तो रात 12 से सुबह 5 बजे तक पुलिस न चलाए वाहन

जेएनएन, भोपाल। सागर हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत के बाद डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मध्यप्रदेश पुलिस के किसी भी वाहन को सड़क पर नहीं चलाया जाए।

अति आवश्यक काम भी बताए उन्होंने अति आवश्यक काम भी बताए हैं जैसे रात्रि गश्त, पुलिस थानों की रात्रि में आकस्मिक दौरा, चेकिंग, आकस्मिक परिस्थिति जिसमें किसी घटनास्थल पर तात्कालिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता हो या तत्काल कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करना, वीवीआइपी विजिट के दौरान फोर्स भेजना आदि।