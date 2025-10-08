Language
    मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टरों को दिए स्वच्छता और सुशासन के निर्देश, बोले- विकसित प्रदेश का आधार ग्रामीण विकास

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि विकसित प्रदेश का मुख्य आधार ग्रामीण विकास है। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसरंचना निर्माण विकास और हितग्राहीमूलक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समृद्ध ग्राम और विकास खंडों के पुनर्विकास पर जोर दिया गया साथ ही पंचायतों के राजस्व सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा हुई। लखपति दीदी अभियान को सशक्त बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

    मुख्य सचिव का जोर ग्रामीण विकास से होगा विकसित प्रदेश का निर्माण

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि विकसित प्रदेश का मुख्य आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसरंचना निर्माण और विकास के साथ हितग्राहीमूलक योजनाएं संचालित हैं। जिला कलेक्टर्स एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी विकास के साथ योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी अभियानों में ग्रामीणों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि सुशासन और अंत्योदय को सफल बनाने के मूल मापदंड के अनुसार कार्य करें।

    मुख्य सचिव श्री जैन कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन ग्रामीण विकास विभाग के सत्र को संबोधित कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में समृद्ध ग्राम एवं विकास खंडों के पुनर्विकास के लिए समावेशी कार्ययोजना पर विशेष ज़ोर दिया गया। साथ ही पंचायतों के राजस्व सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा की गई।

    अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली रस्तोगी ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि जबलपुर, इंदौर, नीमच एवं पन्ना के 14 ग्रामों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री जनधन और धरती आबा कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी दी। कलेक्टरों से कहा गया कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में समयबद्ध प्रगति के लिए मैदानी अमले का दायित्व निर्धारण करें।

    ग्रामीण विकास के संदर्भ में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर एक्शन प्वाइंट पर चर्चा की गई। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान की भी समीक्षा की गई लखपति दीदी अभियान को और सशक्त बनाने की अपेक्षा कलक्टरों से की। प्रेजेन्टेशन में बताया गया कि लखपति दीदी योजना में सिंगरौली, टीकमगढ़ और देवास में सबसे बेहतर काम पाया गया।

    जिलों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों का किया प्रस्तुतिकरण

    कॉन्फ्रेंस में विभिन्न ज़िलों के कलेक्टर ने अपने जिलों में हुए नवाचारों और बेहतर कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया। कलेक्टर खंडवा ने आत्मनिर्भर गौ-शाला और जल संवर्धन अभियान, रायसेन ने जलगंगा संवर्धन अभियान, छिंदवाड़ा ने वाश ऑन व्हील, बड़वानी ने एफआरए पट्टा होल्डर और जिला सीधी ने बेलहा डैम पुनर्जीवन की प्रस्तुति दी।