रतलाम में मोमोज फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा, मोमोज के निर्माण स्थल पर मिली भयंकर अस्वच्छता

जेएनएन, रतलाम। रतलाम जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई फास्ट फूड बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स पर लगातार हो रही है। इसी बीच बुधवार देर शाम विभाग की टीम ने नेहरू स्टेडियम के बाहर ‘टू ब्रदर्स’ नाम से लगने वाले फास्ट फूड ठेले से जुड़े मोमोज निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि सब्जियां भारी गंदगी में रखी हुई थीं और बड़ी मात्रा में तैयार मोमोज अस्वच्छ वातावरण में फ्रीज के भीतर स्टोर किए गए थे।