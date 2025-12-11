रतलाम में मोमोज फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा, मोमोज के निर्माण स्थल पर मिली भयंकर अस्वच्छता
रतलाम में खाद्य विभाग ने मोमोज फैक्ट्री पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान मोमोज निर्माण स्थल पर भयंकर अस्वच्छता पाई गई। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री में तत्क ...और पढ़ें
जेएनएन, रतलाम। रतलाम जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई फास्ट फूड बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स पर लगातार हो रही है। इसी बीच बुधवार देर शाम विभाग की टीम ने नेहरू स्टेडियम के बाहर ‘टू ब्रदर्स’ नाम से लगने वाले फास्ट फूड ठेले से जुड़े मोमोज निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि सब्जियां भारी गंदगी में रखी हुई थीं और बड़ी मात्रा में तैयार मोमोज अस्वच्छ वातावरण में फ्रीज के भीतर स्टोर किए गए थे।
टीम ने इसके बाद गांधी नगर स्थित किराये के मकान में संचालित मोमोज निर्माण फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यहां मोमोज बनाने के लिए एक मशीन लगी हुई मिली और दो अलग-अलग डीप फ्रीजरों में बड़े पैमाने पर तैयार मोमोज स्टोर पाए गए। परिसर में व्यापक गंदगी थी और शिमला मिर्च, गोभी व अन्य सब्जियां जमीन पर बिखरी पड़ी मिलीं। अधिकारियों ने आशंका जताई कि इन मोमोज और अन्य सामग्री को लगातार दो से तीन दिन तक उपयोग में रखा जा सकता है।
इससे एक दिन पहले, मंगलवार को विभाग की टीम दो बत्ती चौपाटी पर भी पहुंची थी। यहां दिल्ली मोमोज कार्नर, वेद मोमोज और न्यू मोमोज शॉप के ठेलों से मोमोज के नमूने लिए गए थे।
