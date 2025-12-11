रतलाम: कबाड़ गोदाम में देर रात लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, राहत कार्य में लगीं 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमें

मौके पर पुलिस और स्थानीय निवासी आग को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। इस क्षेत्र में इससे पहले 17 अक्टूबर को चोपर फैक्ट्री में भी आगजनी की घटना हुई थी। उस घटना के बाद प्रशासन ने जांच का दावा करते हुए अन्य संचालित फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी की समीक्षा का वादा किया था। फिलहाल फायर टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।