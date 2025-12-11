रतलाम: कबाड़ गोदाम में देर रात लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, राहत कार्य में लगीं 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमें
रतलाम में एक कबाड़ गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर बु ...और पढ़ें
जेएनएन, रतलाम। थाना दीनदयाल नगर के हाट चौकी क्षेत्र में देर रात लगभग 1 बजे के करीब वेदव्यास कॉलोनी स्थित एक कबाड़ गोदाम में जोरदार आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसे नियंत्रित करने के लिए शहर, नामली और आसपास के क्षेत्रों से करीब 20 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, लेकिन आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका।
