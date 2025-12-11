Language
    रतलाम: कबाड़ गोदाम में देर रात लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, राहत कार्य में लगीं 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमें

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:39 AM (IST)

    रतलाम में एक कबाड़ गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर बु

    कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग।

    जेएनएन, रतलाम। थाना दीनदयाल नगर के हाट चौकी क्षेत्र में देर रात लगभग 1 बजे के करीब वेदव्यास कॉलोनी स्थित एक कबाड़ गोदाम में जोरदार आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसे नियंत्रित करने के लिए शहर, नामली और आसपास के क्षेत्रों से करीब 20 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, लेकिन आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका।

    मौके पर पुलिस और स्थानीय निवासी आग को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। इस क्षेत्र में इससे पहले 17 अक्टूबर को चोपर फैक्ट्री में भी आगजनी की घटना हुई थी। उस घटना के बाद प्रशासन ने जांच का दावा करते हुए अन्य संचालित फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी की समीक्षा का वादा किया था। फिलहाल फायर टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।