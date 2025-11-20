राजगढ़ में अजब-गजब आयोजन... बंदर के मृत्युभोज में शामिल हुए हजारों ग्रामीण, दाढ़ी बनवाकर पटेल ने निभाई रस्म

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के राजगढ़ जिले में खिलचीपुर के समीपस्थ गांव दरावरी में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के दरावरी गांव में एक अनोखा और चौंकाने वाला आयोजन चर्चा में है। यहां ग्रामीणों ने बंदर की मौत के बाद न सिर्फ उसकी गाजे-बाजे के साथ अंतिम यात्रा निकाली और दाहसंस्कार किया, बल्कि ग्यारहवें दिन हज़ारों लोगों के लिए मृत्युभोज भी कराया। ग्रामीणों ने बंदर को हनुमानजी की बानर सेना का प्रतीक मानकर पूरा कार्यक्रम पारंपरिक रीति-रिवाज से संपन्न किया।

गिरने से हुई थी बंदर की मौत दरअसल 7 नवंबर को उछल-कूद करते समय एक बंदर की उछल-कूद करने के दौरान गिरकर मौत हो गई थी। अगले दिन मंदिर के पास ग्रामीण डीजे और डोल के साथ बंदर की अंतिम यात्रा निकालते हुए श्मशान पहुंचे, जहां विधि-विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया।

ग्यारहवें दिन अस्थि विसर्जन इसके ग्यारह दिन बाद गांव के पटेल बीरमसिंह सौंधिया और पांच पंच सोमवार को बंदर की अस्थियां लेकर उज्जैन पहुंचे। वहां पंडितों द्वारा पूरी विधि के साथ शिप्रा नदी में बंदर का अस्थि विसर्जन किया गया। परंपरा निभाते हुए पटेल ने अपनी दाढ़ी भी मुंडवाई।