राजगढ़ में वारंट तामील कर लौट रहे प्रधान आरक्षक की सड़क हादसे में मौत, ट्रक चालक फरार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ब्यावरा सिटी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक सर्जनसिंह भील की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, वह वारंट तामील कराने के लिए राजस्थान के उदयपुर गए थे और लौटते समय उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा सुठालिया-ब्यावरा मार्ग पर ग्राम मोठबड़ली के पास हुआ।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक सर्जनसिंह भील अपने साथी आरक्षक मनमोहन के साथ दो दिन पहले ट्रेन से उदयपुर गए थे। वारंट की तामील के बाद दोनों ट्रेन से वापस ब्यावरा पहुंचे। ब्यावरा से सर्जनसिंह अपनी कार लेकर सुठालिया थाने के लिए रवाना हुए, जबकि मनमोहन रास्ते में उतर गए। इसी दौरान, नायरा पंप बिसोनिया जोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

घायल अवस्था में प्रधान आरक्षक को सुठालिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। लेकिन नरसिंहगढ़ के पास पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधान आरक्षक सर्जनसिंह का पार्थिव शरीर उनके गृह जिले गुना के नीम का पुरा गांव ले जाया गया, जहां एसडीओपी प्रकाश शर्मा, थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ सहित पुलिस बल की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया।