घोर लापरवाही...संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रिजर्वेशन देकर कोच लगाना ही भूला रेलवे, दिल्ली से ग्वालियर तक खड़े-खड़े आए यात्री

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। रेलवे की घोर लापरवाही का मामला मंगलवार को सामने आया, जब हजरत निजामुद्दीन-यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12650) में दर्जनों यात्रियों को थर्ड एसी कोच का रिजर्वेशन तो दिया गया, लेकिन वह कोच ट्रेन में लगाया ही नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली से ग्वालियर तक 51 यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा।

रेलवे स्टाफ भी हैरान यात्रियों के मुताबिक उन्होंने जब हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर अपने बीईआई कोच को तलाशा, तो वह कहीं नजर नहीं आया। टिकट चेकिंग स्टाफ से पूछने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। ट्रेन में मौजूद टिकट चेकिंग स्टाफ भी इस गड़बड़ी को देखकर हक्का-बक्का रह गया और कंट्रोल रूम को सूचना दी। ट्रेन रवाना होने लगी तो मजबूरन यात्रियों को जहां जगह मिली, वहीं खड़े होकर या फर्श पर बैठकर सफर करना पड़ा।

यात्रियों ने किया हंगामा ट्रेन के ग्वालियर स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों का सब्र टूट गया और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर नारेबाजी व हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने हरकत दिखाई और ग्वालियर स्टेशन पर ही ट्रेन में थर्ड एसी का एक अतिरिक्त कोच जोड़ा गया। इस वजह से ट्रेन को करीब दो घंटे की देरी से आगे रवाना किया गया।

सूत्रों के अनुसार, ट्रेन में कुल चार एसी कोच लगे थे, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम में गलती से बीईआई कोच के बर्थ नंबर जारी कर दिए गए, जबकि वह कोच ट्रेन में जोड़ा ही नहीं गया था। यात्रियों ने कहा कि उन्होंने पूरे किराए के साथ एसी टिकट बुक किया था, लेकिन उन्हें न सीट मिली न सुविधा। एक यात्री ने कहा, “हमारे पास रिजर्वेशन था, फिर भी हमें दूसरों के बीच खड़े होकर सफर करना पड़ा। ये रेलवे की नहीं, हमारी सुरक्षा और सम्मान की भी अनदेखी है।”