Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway Fare Hike: 26 दिसंबर से रेल टिकट महंगे, जानिए भोपाल से दिल्ली–मुंबई-चेन्नई तक सफर पर कितना बढ़ेगा खर्च

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:37 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से यात्री किराए में बढ़ोतरी की है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर असर पड़ेगा। लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेलवे ने बढ़ाया किराया। (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। रेलवे से सफर करने वालों के लिए अहम खबर है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से यात्री किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसका सीधा असर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट (MST) के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे के नए फैसले के मुताबिक, साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किराया यथावत रहेगा। लेकिन इससे अधिक दूरी तय करने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साधारण श्रेणी में 215 किमी से अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा, जबकि मेल-एक्सप्रेस और एसी श्रेणी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। इसका मतलब है कि 500 किमी की यात्रा पर लगभग 10 रुपये तक ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

    भोपाल से सफर करने वालों पर कितना पड़ेगा असर

    भोपाल से देश के प्रमुख शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब अब थोड़ी और ढीली होगी। मेल-एक्सप्रेस और एसी ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी के आधार पर देखें तो भोपाल से नई दिल्ली जाने पर यात्रियों को लगभग 15 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जबकि मुंबई (CSMT) तक यात्रा करने पर किराया करीब 18 रुपये बढ़ेगा। प्रदेश के इंदौर व जबलपुर जैसे शहरों तक यात्रा करने के लिए लगभग 6-6 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। नागपुर तक के लिए 8 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, वहीं लखनऊ जाने पर किराए में करीब 12 रुपये की वृद्धि होगी। वहीं पुणे तक का किराया लगभग 19 रुपये बढ़ जाएगा।

    यह भी पढ़ें- रेलवे ने बढ़ाया किराया, लंबी दूरी की यात्रा महंगी; AC और मेल-एक्सप्रेस के टिकट के दामों में भी बढ़ोत्तरी

    ज्यादा लंबी दूरी की अगर बात करें तो भोपाल से बेंगलुरु तक का किराया 30 रुपये बढ़ जाएगा, चेन्नई तक जाने के लिए 31 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे, हैदराबाद जाने के किराये में 20 रुपये का इजाफा होगा, वहीं कोलकाता जाने के लिए 29 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे और वैष्णो देवी तक जाने का रेल किराया लगभग 28 रुपये बढ़ जाएगा।

    तो अगर आप 26 दिसंबर के बाद ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो टिकट बुक करते समय नए किराए की दरों पर जरूर गौर कर लें।