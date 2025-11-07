Language
    राहुल गांधी कल पचमढ़ी आएंगे, SIR और संगठन सृजन पर जिला अध्यक्षों को करेंगे संबोधित

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:12 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) और संगठन सृजन पर बात करेंगे। उनका मुख्य ध्यान एसआइआर पर रहेगा, क्योंकि पार्टी को मध्य प्रदेश में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की आशंका है। वह प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे।

    राहुल गांधी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। दो नवंबर से नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को पार्टी नेता राहुल गांधी भाग लेंगे। वह भोपाल होते हुए साढ़े तीन बजे पचमढ़ी पहुंचेंगे। यहां शिविर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) और संगठन सृजन को लेकर अपनी बात रखेंगे। रात्रि विश्राम के बाद वह रविवार सुबह बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे।

    प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है। इसकी रूपरेखा भी राष्ट्रीय स्तर पर ही तय हुई है। दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में पार्टी की रीति-नीति से लेकर संगठन सृजन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहित सम सामयिक विषयों पर अलग-अलग नेताओं द्वारा जानकारी दी जा रही है। आदिवासी बहुल गांवों का भ्रमण, जनसंवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

    इन विषयों पर करेंगे चर्चा

    इसी कड़ी में अब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इसमें वह जिला अध्यक्षों की भूमिका, संगठन के सशक्तीकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विषय पर चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि वह लगातार मतदाता सूची की गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा में सहित अन्य राज्यों में वोट चोरी करके सरकार बनाने का आरोप भी भाजपा पर लगा रहे हैं।

    SIR पर फोकस

    सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी का शिविर में पूरा फोकस इसी विषय पर रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एसआइआर प्रारंभ हो गया है। चार दिसंबर तक मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाए जाने हैं। पार्टी को आशंका है कि जिस तरह से बिहार में लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी नाम हटेंगे, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिला अध्यक्षों को एसआइआर के काम को प्राथमिकता देने, संगठन पंचायत और वार्ड स्तर संगठन सृजन अभियान चलाने के दिशानिर्देश दिए जाएंगे।

    वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे बात

    सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी बात करेंगे। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित अन्य नेता पचमढ़ी में उपस्थित रहेंगे।