Bhopal में एयरपोर्ट रोड पर पेट्रोल टैंकर में लीकेज से मचा हड़कंप, दो घंटे बंद रहा गुलमोहर गार्डन ब्रिज

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में एयरपोर्ट रोड पर बुधवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया, जब गुलमोहर गार्डन ब्रिज पर गुजर रहे पेट्रोल से भरे टैंकर में अचानक लीकेज हो गया। टैंकर (एमपी 04 जेडजेड 1304) में करीब 5,000 लीटर पेट्रोल भरा था।

दोपहर करीब चार बजे ब्रिज के बीच पहुंचते ही चालक को टैंकर से पेट्रोल रिसने की भनक लगी। उसने तुरंत वाहन रोककर फायर ब्रिगेड को सूचना दी और साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर शुरुआती स्तर पर पेट्रोल फैलने से रोकने की कोशिश की।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा को देखते हुए ब्रिज पर यातायात पूरी तरह रोक दिया गया, जिसके कारण एयरपोर्ट रोड पर कुछ समय तक वाहन कतार में लगे रहे।

फायर अधिकारी सौरभ पटेल ने बताया कि संभावित आग या विस्फोट के खतरे को देखते हुए एहतियातन ब्रिज को सील किया गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद टैंकर से पेट्रोल को सुरक्षित रूप से दूसरे टैंकर में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त टैंकर को खाली कर उसकी जांच की गई।