सागर के पड़रई गांव में उल्टी-दस्त का प्रकोप, चार वर्षीय बालक और गर्भवती महिला की मौत से हड़कंप

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी जनपद के गुगवारा ग्राम पंचायत के पड़रई गांव में अचानक फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप ने हड़कंप मचा दिया है। गांव में एक के बाद एक कई लोग बीमार पड़ गए हैं। उल्टी-दस्त के चलते चार वर्षीय बालक कृष्णा और 28 वर्षीय मनीषा की मौत हो गई। बताया जाता है कि मनीषा गर्भवती थी।

ग्रामीणों के अनुसार, दोनों को अस्पताल लाया गया था। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। दो जिंदगियों के अचानक बुझ जाने से गांव में मातम छा गया है। बीमार लोगों को देवरी और सागर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट गांव में लगातार नए मरीजों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जहां बीमार लोगों की जांच और उपचार किया जा रहा है। करीब आधा दर्जन से अधिक स्वास्थ्यकर्मी लगातार ड्यूटी पर हैं।