Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सागर के पड़रई गांव में उल्टी-दस्त का प्रकोप, चार वर्षीय बालक और गर्भवती महिला की मौत से हड़कंप

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 05:26 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सागर जिले के पड़रई गांव में उल्टी-दस्त फैलने से हड़कंप मच गया। इस बीमारी के कारण एक चार वर्षीय बालक और एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाकर लोगों का इलाज शुरू कर दिया है और जल स्रोतों की सफाई की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अस्पताल में उपचाररत मरीज।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी जनपद के गुगवारा ग्राम पंचायत के पड़रई गांव में अचानक फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप ने हड़कंप मचा दिया है। गांव में एक के बाद एक कई लोग बीमार पड़ गए हैं। उल्टी-दस्त के चलते चार वर्षीय बालक कृष्णा और 28 वर्षीय मनीषा की मौत हो गई। बताया जाता है कि मनीषा गर्भवती थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों के अनुसार, दोनों को अस्पताल लाया गया था। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। दो जिंदगियों के अचानक बुझ जाने से गांव में मातम छा गया है। बीमार लोगों को देवरी और सागर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

    गांव में लगातार नए मरीजों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जहां बीमार लोगों की जांच और उपचार किया जा रहा है। करीब आधा दर्जन से अधिक स्वास्थ्यकर्मी लगातार ड्यूटी पर हैं।

    संक्रमण को रोकने के लिए जल स्रोतों की सफाई और दवा छिड़काव का काम जारी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रामीणों से उबला हुआ पानी पीने और साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की है।