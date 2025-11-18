एनएसयूआई में आएगी डिजिटल बहार, युवा कांग्रेस की तरह ऑनलाइन होंगे चुनाव, 27 साल तक के युवाओं को मौका

डिजिटल डेस्क, भोपाल। डिजिटल राजनीति का दायरा अब कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई तक फैलने जा रहा है। युवा कांग्रेस के तर्ज पर एनएसयूआई के चुनाव भी अब ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, इसकी शुरुआत किसी छोटे राज्य से परीक्षण के तौर पर होगी, जिसके बाद मध्य प्रदेश समेत बड़े राज्यों में भी यह मॉडल लागू किया जाएगा।

यह है रणनीति मध्य प्रदेश में नई एनएसयूआई टीम को विधानसभा चुनाव 2028 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। संगठन की रणनीति छात्रों को कॉलेजों से आगे पंचायत स्तर तक सक्रिय करने की है। पदाधिकारियों का कार्यकाल भले ही दो साल हो, पर संभावना है कि नई कार्यकारिणी को चुनाव तक बढ़ा दिया जाए। साथ ही, केवल 27 वर्ष तक के युवाओं को ही चुनाव लड़ने और मतदान का अधिकार मिलेगा।

एआई के जरिए होगी जांच सदस्य बनने के लिए आधार कार्ड के साथ कॉलेज आईडी अनिवार्य होगी। वहीं दस्तावेज़ों की जांच एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए की जाएगी। जिन युवाओं का डेटा और शुल्क वैध होगा, वही सदस्यता के योग्य माने जाएंगे।

पिछले कुछ वर्षों में एनएसयूआई के चुनाव न होने के कारण लगभग 50% पदाधिकारी 27 वर्ष की सीमा पार कर चुके हैं। यही वजह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अब प्रदेश से लेकर जिला और कॉलेज स्तर तक व्यापक संगठनात्मक चुनाव कराने जा रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष व जिला कार्यकारिणी, कालेज कार्यकारिणी का गठन होगा।