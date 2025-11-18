Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनएसयूआई में आएगी डिजिटल बहार, युवा कांग्रेस की तरह ऑनलाइन होंगे चुनाव, 27 साल तक के युवाओं को मौका

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई अब डिजिटल हो रही है। युवा कांग्रेस की तरह एनएसयूआई के चुनाव भी ऑनलाइन होंगे, जिसकी शुरुआत एक छोटे राज्य से होगी। मध्य प्रदेश में नई टीम 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही है, जिसमें छात्रों को पंचायत स्तर तक सक्रिय किया जाएगा। सदस्यता के लिए आधार कार्ड और कॉलेज आईडी जरूरी है, और दस्तावेजों की जांच एआई से होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑनलाइन चुनाव (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। डिजिटल राजनीति का दायरा अब कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई तक फैलने जा रहा है। युवा कांग्रेस के तर्ज पर एनएसयूआई के चुनाव भी अब ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, इसकी शुरुआत किसी छोटे राज्य से परीक्षण के तौर पर होगी, जिसके बाद मध्य प्रदेश समेत बड़े राज्यों में भी यह मॉडल लागू किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह है रणनीति

    मध्य प्रदेश में नई एनएसयूआई टीम को विधानसभा चुनाव 2028 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। संगठन की रणनीति छात्रों को कॉलेजों से आगे पंचायत स्तर तक सक्रिय करने की है। पदाधिकारियों का कार्यकाल भले ही दो साल हो, पर संभावना है कि नई कार्यकारिणी को चुनाव तक बढ़ा दिया जाए। साथ ही, केवल 27 वर्ष तक के युवाओं को ही चुनाव लड़ने और मतदान का अधिकार मिलेगा।

    एआई के जरिए होगी जांच

    सदस्य बनने के लिए आधार कार्ड के साथ कॉलेज आईडी अनिवार्य होगी। वहीं दस्तावेज़ों की जांच एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए की जाएगी। जिन युवाओं का डेटा और शुल्क वैध होगा, वही सदस्यता के योग्य माने जाएंगे।

    पिछले कुछ वर्षों में एनएसयूआई के चुनाव न होने के कारण लगभग 50% पदाधिकारी 27 वर्ष की सीमा पार कर चुके हैं। यही वजह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अब प्रदेश से लेकर जिला और कॉलेज स्तर तक व्यापक संगठनात्मक चुनाव कराने जा रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष व जिला कार्यकारिणी, कालेज कार्यकारिणी का गठन होगा।

    पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने का कहना है कि एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर तक काम लिया जाएगा, जिसमें मतदाताओं के संपर्क, विभिन्न अभियान, मतदाता सूची से जुड़े काम सौंपे जा सकते हैं। इन पर युवाओं को पार्टी से जोड़ने की भी जिम्मेदारी रहेगी। प्रदेश में निजी और सरकारी मिलाकर लगभग एक हजार कालेज हैं, जहां एनएसयूआइ की कार्यकारिणी गठित होगी।