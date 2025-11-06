Language
    MP Youth Congress के चुनाव नतीजे घोषित, यश घनघोरिया ने सर्वाधिक वोटों से मारी बाजी, अभिषेक दूसरे नंबर पर

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। जबलपुर के यश घनघोरिया ने सबसे अधिक 3 लाख 13 हजार वोट पाकर प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में बढ़त बनाई है। भोपाल के अभिषेक परमार दूसरे स्थान पर रहे। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा इंटरव्यू के बाद की जाएगी। भोपाल ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल मंडलोई बने।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में जबलपुर के यश घनघोरिया ने सबसे अधिक वोट हासिल करते हुए बढ़त बनाई है। यश जबलपुर से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे हैं। उन्हें 3 लाख 13 हजार वोट मिले।

    दूसरे स्थान पर भोपाल के अभिषेक परमार रहे, जिन्हें 2 लाख 38 हजार वोट हासिल हुए। वहीं तीसरे स्थान पर सीधी के देवेंद्र दादू और चौथे स्थान पर ग्वालियर के शिवराज यादव रहे।

    इंटरव्यू के बाद होगी घोषणा

    प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा दिल्ली में होने वाले इंटरव्यू के बाद की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत शीर्ष तीन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। वहीं, भोपाल ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल मंडलोई का चयन किया गया है। संगठन ने प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।