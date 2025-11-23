MP सरकार का किसानों को तोहफा, 2600 रुपए क्विंटल MSP पर होगी गेहूं खरीदी, सीएम ने किया ऐलान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को सागर जिले के बंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की कि राज्य सरकार इस साल से गेहूं की खरीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल MSP पर करेगी। यह ऐलान होते ही कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित किसानों में उत्साह नजर आया।

सीएम ने यहां 50.65 करोड़ रुपये की लागत वाले 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इससे पहले उन्होंने 35 करोड़ रुपये की लागत से बने नवनिर्मित सांदीपनी स्कूल का लोकार्पण भी किया। किसानों से अपील, “जमीन मत बेचना” सीएम मोहन यादव ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना पूरी होने के बाद यह इलाका कृषि के मामले में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ देगा। उन्होंने बताया कि सोयाबीन पर 5328 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर की राशि दी जा रही है और धान पर बोनस भी जारी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी जमीनें न बेचें।

कई परियोजनाओं को हरी झंडी कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बंडा विधानसभा के लिए लांच नदी परियोजना को मंजूरी दी। इसके अलावा बंडा में सर्वसुविधायुक्त खेल स्टेडियम, शाहगढ़ में नया सिविल अस्पताल, बंडा अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम और ग्रामीण स्कूलों के भवन निर्माण की घोषणाएँ भी कीं।

उन्होंने कहा कि नगर निगम से लेकर नगर परिषद तक गीता भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि बुंदेलखंड ने उन्हें मौका दिया, लेकिन वे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाए। लाड़ली बहनों को अब 1500 रुपये सीएम ने कहा कि लाड़ली बहना योजना को 1000 रुपये से शुरू किया गया था, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बहनों को पैसा देने पर आपत्ति जताना बेहद शर्मनाक है।