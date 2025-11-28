SIR in MP: मतदाता सूची पुनरीक्षण में महानगर फिसड्डी, 70 प्रतिशत भी डिजिटाइजेशन नहीं, अशोकनगर में 100 फीसदी काम पूरा
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण में महानगरों की स्थिति चिंताजनक है, जहाँ डिजिटाइजेशन का काम धीमा है। भोपाल में सबसे कम 50% डिजिटाइजेशन हुआ है। निर्वाचन आयोग ने इस पर नाराज़गी जताई है। अशोकनगर पहला जिला है जहाँ 100% डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है, जबकि प्रदेश में औसतन 84% काम हो चुका है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) सर्वे अभियान में प्रदेश के चारों महानगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की स्थिति खराब है। भोपाल प्रदेश में सबसे फिसड्डी है। 26 नवंबर की स्थिति में यहां मात्र 50 प्रतिशत डिजिटाइजेशन ही हो पाया है। इंदौर में 51 प्रतिशत, ग्वालियर में 55, जबलपुर में 66 प्रतिशत काम हुआ है।
अधिकारियों का यह तर्क
इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि महानगरों में मतदाता रुचि नहीं ले रहे। पता बदलने के कारण वे बीएलओ को मिल ही नहीं रहे। इस कारण दिक्कत आ रही है। मुरैना, भिंड, शिवपुरी, उज्जैन, सिंगरौली, सागर और बुरहानपुर में डिजिटाइजेशन 75 प्रतिशत से कम है।
भारत निर्वाचन आयोग की डायरेक्टर व मप्र में एसआइआर की प्रभारी शुभ्रा सक्सेना ने भी बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान महानगरों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने भोपाल कलेक्टर को यह तक कहा था कि गति नहीं बढ़ी तो कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। विशेष शिविर लगाकर एसआइआर फार्म भरवाने को कहा था।
चार करोड़ से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन
गुरुवार शाम तक प्रदेश में औसत 84 प्रतिशत डिजिटाइजेशन यानी गणना पत्रकों की जानकारी अपलोड की जा चुकी है। उधर, अशोकनगर सौ प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने वाला पहला जिला बन गया। अन्य 12 जिलों में 90 प्रतिशत गणना पत्रक की जानकारी एसआइआर पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रदेश में काम तेजी से चल रहा है। गुरुवार शाम तक चार करोड़ 60 लाख से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है।
इन जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक काम
जिला -- प्रतिशत
अशोकनगर – 100
बैतूल – 97.5
सीहोर – 96.3
नीमच-95.4
मंदसौर -94
सीधी – 93.6
शाजापुर – 93.5
आगर मालवा -92.6
मंडला -92
बालाघाट -91.3
गुना -91
राजगढ़ -90.5
उमरिया -90.2
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।