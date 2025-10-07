फांसी के फंदे पर लटकी मिली छात्रा, दीवार पर लिखा था - सब मरोगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में सीधी जिले के मैथिली बालिका छात्रावास में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना रविवार शाम लगभग सात बजे की है।

छात्रा का शव साढ़े चार फीट ऊंची खिड़की पर लटका मिला। उसका आधे से अधिक शरीर जमीन पर था। कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था- सब मरोगे, जबकि छात्रा के हाथ पर कोई रंग नहीं मिला।

पुलिस कर रही मामले की जांच

सीधी थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। सभी पहलुओं से जांच जारी है।

कौन थी कल्पना?

मृतका कल्पना पिता राम कृपाल जायसवाल ग्राम पैगम्मा थाना बहरी की रहने वाली थी और एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थी। कमरे में कल्पना सहित कुल पांच सहेलियां रह रही थीं।

रविवार की छुट्टी होने से घटना के समय दो सहेलियां अपने घर गई थीं और दो बाजार गई थीं। जब सहेलियां बाजार से लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वार्डन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

छात्रावास के कैमरे नीचे की ओर झुके हुए पाए गए, जिससे कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। साथ ही कमरे और परिसर में कोरेक्स (कफ सीरप) की कई खाली शीशियां मिली हैं, जो परिसर के भीतर नशीले पदार्थों की संदिग्ध मौजूदगी की ओर इशारा करती हैं।