Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फांसी के फंदे पर लटकी मिली छात्रा, दीवार पर लिखा था - सब मरोगे

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मैथिली बालिका छात्रावास में 11वीं की एक छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। छात्रा का शव खिड़की पर लटका मिला और कमरे की दीवार पर लाल रंग से सब मरोगे लिखा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है हालांकि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। छात्रा के कमरे में कोरेक्स की खाली शीशियां भी मिली हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    फांसी के फंदे पर लटका मिला छात्रा का शव।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में सीधी जिले के मैथिली बालिका छात्रावास में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना रविवार शाम लगभग सात बजे की है।

    छात्रा का शव साढ़े चार फीट ऊंची खिड़की पर लटका मिला। उसका आधे से अधिक शरीर जमीन पर था। कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था- सब मरोगे, जबकि छात्रा के हाथ पर कोई रंग नहीं मिला।

    पुलिस कर रही मामले की जांच 

    सीधी थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। सभी पहलुओं से जांच जारी है।

    कौन थी कल्पना?

    मृतका कल्पना पिता राम कृपाल जायसवाल ग्राम पैगम्मा थाना बहरी की रहने वाली थी और एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थी। कमरे में कल्पना सहित कुल पांच सहेलियां रह रही थीं।

    रविवार की छुट्टी होने से घटना के समय दो सहेलियां अपने घर गई थीं और दो बाजार गई थीं। जब सहेलियां बाजार से लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वार्डन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

    छात्रावास के कैमरे नीचे की ओर झुके हुए पाए गए, जिससे कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। साथ ही कमरे और परिसर में कोरेक्स (कफ सीरप) की कई खाली शीशियां मिली हैं, जो परिसर के भीतर नशीले पदार्थों की संदिग्ध मौजूदगी की ओर इशारा करती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- 'इस 4 लाख का क्या करेंगे, जब...', जहरीले कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के बाद परिवार के नहीं थम रहे आंसू