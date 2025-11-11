MP की फोरेंसिक लैब में होगी आडियो-वीडियो से छेड़छाड़ की जांच, दस दिन में मिलेगी रिपोर्ट, तैयार हो रहा विशेष सॉफ्टवेयर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। आपराधिक मामलों की जांच में आडियो-वीडियो की मौलिकता जानने के लिए अब दो से तीन माह की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। भोपाल स्थित पुलिस की स्टेट फोरेंसिक लैब में 10 दिन के भीतर ही जांच हो जाएगी। इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये से साफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। अभी यह सुविधा यहां नहीं होने से सैंपल जांच के लिए अलग-अलग सेंट्रल फोरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं, जहां से रिपोर्ट आने में कम से कम दो से तीन माह लगते हैं।

अभी सिर्फ ऑडियो जांच की सुविधा अभी राज्य फोरेंसिक लैब में सिर्फ आडियो मैचिंग की जांच हो पाती है पर यदि आडियो-वीडियो में कोई छेड़छाड़ हुई है तो सैंपल बाहर भेजना पड़ता है। लैब के अधिकारियों ने बताया प्रतिमाह 50 से 60 सैंपल जांच के लिए प्रदेश से बाहर अन्य लैब में भेजे जाते हैं।

अभियोजन पक्ष को होती है परेशानी दरअसल, अपराधों में बातचीत की आडियो रिकार्डिंग या वीडियों में छेड़छाड़ की आशंका रहती है। ऐसे मामले सामने भी आ चुके हैं। कई बार आरोपित अपने बचाव में कहता है कि आडियो-वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। कोर्ट में अभियोजन प्रस्तुत करने के पहले पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि आडियो-वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके लिए फोरेंसिक जांच से यह साबित करना होता है कि आडियो-वीडियो मौलिक है।