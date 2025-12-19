Language
    MP में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी, जानिए उपभोक्ताओं की जेब पर कितना बढ़ सकता है बोझ

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:09 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग सकता है। बिजली दरों में 10% से अधिक वृद्धि की तैयारी है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट क ...और पढ़ें

    मप्र में बढ़ेंगी बिजली की दरें (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। नए साल में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग सकता है। मध्यप्रदेश में बिजली दरों में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने की तैयारी चल रही है। मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की टैरिफ पिटीशन मप्र विद्युत नियामक आयोग में लगाई है, जिसमें दावा किया गया है कि बिजली कंपनियां अपने घाटे की भरपाई के लिए यह वृद्धि करवाना चाहती हैं।

    कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार, मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने तीनों डिस्काम की तरफ से 30 नवंबर से पहले यह पिटीशन आयोग को सौंप दी है। आयोग ने पिटीशन को स्वीकार भी कर लिया है। अब जल्द ही इस पर सार्वजनिक सूचना जारी कर जनसुनवाई की तारीख तय की जाएगी। तारीख कंपनी वार होगी। जनसुनवाई के बाद आयोग तय करेगा कि बिजली की दरों में कितनी वृद्धि या कमी की जाए। यदि बिजली दरों में वृद्धि तय होती है तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक अप्रैल से इन्हें लागू किया जाएगा।

    घाटे में चल रही बिजली कंपनियां

    सूत्रों के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 18 हजार 712 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में है। वहीं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 16 हजार 378 करोड़ रुपये और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सात हजार 285 करोड़ रुपये से अधिक राशि घाटे में चल रही है। यही कारण हो सकता है कि दरें बढ़ाई जा रही हैं।

    हालांकि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में दर वृद्धि के प्रस्ताव और स्वीकृत प्रतिशत में स्पष्ट अंतर रहा। 2021-22 में 6.23 प्रतिशत प्रस्तावित और 0.63 प्रतिशत स्वीकृत हुई। 2022-23 में 8.71 के मुकाबले 2.64, 2023-24 में 3.20 के सामने 1.65, 2024-25 में 3.86 के बदले 0.07 तथा 2025-26 में 7.52 प्रतिशत प्रस्तावित दर के विरुद्ध 3.46 प्रतिशत स्वीकृत की गई।