सीएम मोहन यादव सोमवार को नेक्स्ट जनरेशन GST अभियान की करेंगे शुरुआत, चौक बाजार में व्यापारियों से होगा संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के चौक बाजार में नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे। वे भवानी मंदिर में पूजा करेंगे और कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन करेंगे। चौक बाजार में पैदल भ्रमण के दौरान वे ग्राहकों और व्यापारियों से जीएसटी पर चर्चा करेंगे रेजोल्यूशन प्रतियां वितरित करेंगे और डिजिटल पेमेंट प्रणाली अपनाने का संदेश देंगे। वे व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार (22 सितंबर को) भोपाल के ऐतिहासिक 'चौक बाजार में' नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2:30 बजे भवानी मंदिर, सोमवारा चौक पर होगा, जहां मुख्यमंत्री डॉ. यादव के जीएसटी प्रचार अभियान का स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शारदीय नवरात्र की घट स्थापना अवसर पर यहां कर्फ़्यू वाली माता मंदिर में दर्शन-पूजन कर शुभाशीष प्राप्त करेंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव चौक बाजार में ही पुलिस चौकी से दीपाली साड़ी प्रतिष्ठान तक पैदल भ्रमण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बाजार में खरीददारी करने आये ग्राहकों और व्यापारियों से जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव व्यापारियों को जीएसटी रेजोल्यूशन की प्रतियां वितरित करेंगे और व्यापारियों को समझाइश देकर जीएसटी को लेकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे।