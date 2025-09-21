Language
    सीएम मोहन यादव सोमवार को नेक्स्ट जनरेशन GST अभियान की करेंगे शुरुआत, चौक बाजार में व्यापारियों से होगा संवाद

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:12 PM (IST)

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के चौक बाजार में नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे। वे भवानी मंदिर में पूजा करेंगे और कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन करेंगे। चौक बाजार में पैदल भ्रमण के दौरान वे ग्राहकों और व्यापारियों से जीएसटी पर चर्चा करेंगे रेजोल्यूशन प्रतियां वितरित करेंगे और डिजिटल पेमेंट प्रणाली अपनाने का संदेश देंगे। वे व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे।

    सीएम मोहन यादव भोपाल के चौक बाजार में करेंगे जीएसटी प्रचार अभियान

     डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार (22 सितंबर को) भोपाल के ऐतिहासिक 'चौक बाजार में' नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2:30 बजे भवानी मंदिर, सोमवारा चौक पर होगा, जहां मुख्यमंत्री डॉ. यादव के जीएसटी प्रचार अभियान का स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शारदीय नवरात्र की घट स्थापना अवसर पर यहां कर्फ़्यू वाली माता मंदिर में दर्शन-पूजन कर शुभाशीष प्राप्त करेंगे।

    इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव चौक बाजार में ही पुलिस चौकी से दीपाली साड़ी प्रतिष्ठान तक पैदल भ्रमण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बाजार में खरीददारी करने आये ग्राहकों और व्यापारियों से जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव व्यापारियों को जीएसटी रेजोल्यूशन की प्रतियां वितरित करेंगे और व्यापारियों को समझाइश देकर जीएसटी को लेकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रचार अभियान के दौरान स्वदेशी हैंडलूम्स और खादी कपड़े से बने परिधानों की खरीददारी करेंगे। साथ ही विभिन्न भुगतान माध्यमों के बारे में जानकारी देकर आमजन को डिजिटल पेमेंट प्रणाली अपनाने का संदेश भी देंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव अपरान्ह 3 बजे श्री मोतीलाल मन्नूलाल धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां वे व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं सामाजिक संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधियों से रूबरू होकर संवाद करेंगे। संवाद के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने से क्रेता-विक्रेता को होने वाले लाभों की जानकारी दी जायेगी।