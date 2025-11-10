MP में अब हर माह लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये, शासकीय भवनों में लगेंगे सोलर पैनल, मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सोलर रूप टॉप योजना के तहत शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगेंगे। लाड़ली बहनों को अब प्रतिमाह 1500 रुपये मिलेंगे, पहले 1250 रुपये मिलते थे। ओंकारेश्वर में आदि शंकर की प्रतिमा परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। भावांतर योजना के तहत किसानों को 13 नवंबर को भुगतान होगा।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सोलर रूप टाप योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे उत्पादित बिजली का उपयोग शासकीय भवनों के लिए ही होगा। टेंडर जिलेवार होंगे।
लाड़ली बहनों की राशि बढ़ी
इसके साथ-साथ प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख के करीब लाडली बहनों को अब ₹1500 प्रतिमाह सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अभी लाड़ली बहनों को प्रतिमाह 1250 रुपये की राशि दी जा रही है। ₹250 की राशि बढ़ाने का निर्णय को बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पहले ही इसकी इसकी घोषणा कर चुके थे। दो दिन बाद 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे।
13 नवंबर को भावांतर भुगतान
इसके साथ-साथ ओंकारेश्वर में आदि शंकर की प्रतिमा, वेदांत संग्रहालय परियोजना के लिए स्वीकृत राशि में 250 करोड रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भावांतर योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मॉडल रेट के बीच की राशि का भुगतान 13 नवंबर को किसानों को किया जाएगा मॉडल रेट प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे घोषित किया जा रहे हैं। मांधाता में सिविल न्यायालय के लिए पद सृजन की अनुमति दी गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।