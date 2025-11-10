MP में अब हर माह लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये, शासकीय भवनों में लगेंगे सोलर पैनल, मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सोलर रूप टाप योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे उत्पादित बिजली का उपयोग शासकीय भवनों के लिए ही होगा। टेंडर जिलेवार होंगे।

लाड़ली बहनों की राशि बढ़ी इसके साथ-साथ प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख के करीब लाडली बहनों को अब ₹1500 प्रतिमाह सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अभी लाड़ली बहनों को प्रतिमाह 1250 रुपये की राशि दी जा रही है। ₹250 की राशि बढ़ाने का निर्णय को बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पहले ही इसकी इसकी घोषणा कर चुके थे। दो दिन बाद 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे।