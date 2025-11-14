MP Board Exams: 10वीं-12वीं की परीक्षाएं इस बार जल्द, लेकिन तैयारियों में पिछड़े, अब तक केंद्र निर्धारित नहीं

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की ओर से 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होने वाली हैं। परीक्षा शुरू होने में करीब ढाई माह का समय शेष है। इसके बावजूद अब तक मंडल ने न तो सैंपल पेपर अपलोड किया है और न ही जिलेवार केंद्रों का निर्धारण हो पाया है, जबकि इस बार हर साल की अपेक्षा एक माह पहले परीक्षा आयोजित की जा रही है।

तैयारियों में पिछड़े परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अब दिसंबर में ही हो सकेगा। अब तक माशिमं की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई है। दरअसल, शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगा दी गई है। इस कारण भी परीक्षा केंद्र का निर्धारण नहीं हो सका है। हर साल लगभग पौने चार हजार परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं और सितंबर तक केंद्रों की सूची तैयार कर ली जाती है, ताकि वहां पर व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जा सके।

डीईओ को दिए निर्देश मंडल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि अपने जिले के सरकारी व निजी स्कूलों में बनाए जाने वाले केंद्रों के नाम तय कर सूची जल्द भेजें। इस बार 10वीं व 12वीं परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए 200 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया जा रहा है। अगली बार से सभी केंद्रों पर कैमरे लगाए जाने की तैयारी है। इसके लिए पहले केंद्रों का निर्धारण होना आवश्यक है।

सचिव का पद रिक्त बता दें कि, परीक्षा की तैयारी में इसलिए भी देरी हो रही है, क्योंकि मंडल के सचिव का पद करीब साढ़े तीन माह से खाली है। जुलाई में तात्कालीन सचिव केडी त्रिपाठी के सेवानिवृत होने के बाद शासन की ओर से किसी की पदस्थापना नहीं हो सकी है। अब अगर महत्वपूर्ण समय में सचिव का पद खाली रहेगा तो परीक्षा की तैयारी पर तो असर पड़ना लाजिमी है।

रैंडेमाइज तरीके से सीएस व एसीएस का होगा नाम तय मंडल की ओर से केंद्राध्यक्ष (सीएस) व सहायक केंद्राध्यक्ष (एसीएस) की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। रैंडेमाइज तरीके से इनके नामों का चयन होगा। माशिमं के पौने चार हजार परीक्षा केंद्रों पर जिला स्तर पर केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति होगी।

सैंपल पेपर तैयार नहीं मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं के करीब 18 लाख विद्यार्थियों को सैंपल पेपर नहीं दे पाया है। ये पेपर परीक्षा शुरू होने के तीन माह पहले विद्यार्थियों को मिल जाना चाहिए थे। पूर्व में माशिमं द्वारा वार्षिक परीक्षा शुरू होने के छह महीने पहले सैंपल पेपर जारी कर दिए जाते थे, जिससे विद्यार्थी छमाही और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर लेते थे। मंडल के ढीले रवैये के चलते परीक्षा के तीन माह पहले भी सैंपल पेपर जारी नहीं कर सके हैं। सैंपल पेपर जारी नहीं होने से अंक योजना के आधार पर भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं।