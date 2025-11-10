भोपाल में मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत, अस्पताल में छोड़कर मुस्लिम लिव-इन पार्टनर फरार, शरीर पर चोट के निशान
भोपाल में एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका मुस्लिम लिव-इन पार्टनर गंभीर अवस्था में अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। मॉडल के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वजनों ने हत्या का आरोप लगाया है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतका अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सोमवार तड़के लिव-इन पार्टनर उसे भैंसाखेड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित करते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। बॉयफ्रेंड का नाम कासिम बताया जा रहा है।
बीच में छोड़ दी थी पढ़ाई
खजूरी सड़क थाना पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान खुशबू अहिरवार उर्फ खुशी वर्मा (27) के रूप में हुई है। वह पिछले तीन साल से भोपाल में रहकर मॉडलिंग कर रही थी और पार्ट-टाइम जॉब से अपना खर्च चलाती थी। पुलिस ने बताया कि खुशबू बीए की पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी थी और स्थानीय ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर रही थी। सोशल मीडिया पर 'डायमंड गर्ल' नाम से एक्टिव थी और उसके इंस्टाग्राम पर करीब 12 हजार फॉलोअर्स थे।
स्वजन ने लगाया हत्या का आरोप
घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है।मृतका की मां लक्ष्मी अहिरवार ने आरोप लगाया कि बेटी के शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान हैं । चेहरे, कंधे और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें हैं। उनका कहना है कि खुशबू की निर्मम तरीके से पिटाई कर हत्या की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
