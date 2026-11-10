मध्य प्रदेश: TI हत्याकांड के आरोपी मोहिन की ब्रेन हैमरेज से मौत, मनीष जायसवाल वडोदरा से गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव के टीआई रहे दिलीप पुरी गोस्वामी की हत्या के मामले में अवैध शराब से जुड़े नेटवर्क के आरोपित मोहिन जायसवाल निवासी अहमदाबाद की रविवार को ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। हत्याकांड व अवैध शराब नेटवर्क की जांच में लगी एसआईटी अहमदाबाद में उस पर नजर रखे हुए थी।

करीब दो दिनों से मोहिन का उपचार चल रहा था। सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। इसी मामले में फरार आरोपित मनीष जायसवाल को पुलिस ने गुजरात के बड़ौदा से गिरफ्तार किया है। शार्ट एनकाउंटर में घायल हुए थे चालक और क्लीनर बता दें कि 1-2 नवंबर की दरमियानी रात को इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर खातेगांव थाना क्षेत्र में अवैध शराब से भरे मिनी ट्रक के चालक ने चेकिंग कर रहे खातेगांव थाना टीआई गोस्वामी को कुचल दिया था और वहां से वाहन मोड़कर भाग निकला था। आगे जाकर कुछ दूरी पर वाहन छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

बाद में ड्राइवर गजेंद्र उर्फ अक्कू व क्लीनर धीरज को गिरफ्तार कर देवास होते हुए खातेगांव ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उन्होंने भागने का प्रयास किया था। इसके बाद पुलिस द्वारा किए गए शार्ट एनकाउंटर में दोनों घायल हो गए थे। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया था।

इसी मामले में आरोपित राहुल जायसवाल, विजय राव, केरमसिंह, भूपेंद्र राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ चल रही है। आरोपित मनीष का 16 नवंबर तक रिमांड एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपित मनीष जायसवाल घटना के बाद से ही फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए देवास पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार देश के अलग-अलग प्रदेशों एवं जिलों में तलाश कर दबिश दे रही थीं। उसे गुजरात से गिरफ्तार कर देवास लाया गया।

न्यायालय में पेश कर 16 नवंबर तक रिमांड पर लिया है। पूछताछ कर शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। एक अन्य आरोपित पाटेंद्र जायसवाल फरार है। उसकी बेटी व दामाद को पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। शराब तस्करी नेटवर्क की अहम कड़ी मनीष है, जिससे पूछताछ के बाद कई नई जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। इसी मामले में दाहोद-गुजरात में आरोपित केरम सिंह को लेकर गई टीम भी वापस लौट रही है। केरम सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग करेंगे। अभी तक उससे बैकवर्ड लिंक की जानकारी मिली है, अब फारवर्ड लिंक को लेकर पूछताछ करेंगे कि शराब गुजरात में कहां जाती थी, किसके माध्यम से जाती थी और इस नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है।

आरोपित चालक गजेंद्र व क्लीनर धीरज को 10 नवंबर को कोर्ट में पेश करेंगे। इंदौर निवासी विजय से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। टीम उसे लेकर इंदौर गई थी। पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं। उसके मोबाइल से भी अहम सुराग मिले हैं। वह मनीष का खास था, लिहाजा मनीष के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं। राहुल जायसवाल के शराब दुकान संबंधी एग्रीमेंट के दस्तावेज जब्त किए हैं।

इसमें राहुल का भाई पुनीत और पिता अरुण जायसवाल का नाम भी किरायानामा में लिखा है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पूर्व में गिरफ्तार आरोपितों का 10 नवंबर तक का रिमांड था, जिन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे।