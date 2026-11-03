खातेगांव TI हत्याकांड: पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास कर रहे आरोपी ड्राइवर का शॉर्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

डिजिटल डेस्क, देवास। खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी गोस्वामी को ड्यूटी के दौरान ट्रक से कुचलने के मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपी ड्राइवर गजेंद्र रावत उर्फ अक्कू का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। घटना राजोदा से बरोठा के बीच की है, जहां आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर भागने का प्रयास किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम आरोपी गजेंद्र रावत उर्फ अक्कू को लेकर खातेगांव की ओर जा रही थी। इसी दौरान राजोदा और बरोठा के बीच पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया। पुलिसकर्मी वाहन रोककर टायर बदल रहे थे, तभी आरोपी गजेंद्र ने लघुशंका जाने की बात कही। सुरक्षा घेरे में मौजूद एएसआई जैसे ही उसे साइड में ले गए, आरोपी ने अचानक एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और भागने लगा।