Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

खातेगांव कांड: एसआईटी पर फायरिंग कर भाग रहे आरोपित ड्राइवर गजेंद्र का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Wed, 04 Nov 2026 03:09 AM (IST)

खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को ट्रक से कुचलने के मामले में जांच कर रही एसआइटी की गिरफ्त में आए मुख्य ...और पढ़ें

एसआईटी पर फायरिंग कर भाग रहे आरोपित ड्राइवर गजेंद्र का शॉर्ट एनकाउंटर (सांकेतिक तस्वीर)

 एसआईटी पर फायरिंग कर भाग रहे आरोपित ड्राइवर गजेंद्र का शॉर्ट एनकाउंटर (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को ट्रक से कुचलने के मामले में जांच में जुटी है SIT

  2. SIT ने उसको रोकने की कोशिश की तो आरोपित ने फायर कर दिया

जेएनएन, देवास। खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को ट्रक से कुचलने के मामले में जांच कर रही एसआइटी की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपित ड्राइवर गजेंद्र रावत उर्फ अक्कू का पुलिस ने शार्ट एनकाउंटर कर दिया।

घटना राजोदा से बरोठा के बीच की है, जहां आरोपित ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर भागने का प्रयास किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपित के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआइटी गजेंद्र रावत उर्फ अक्कू को लेकर खातेगांव की ओर जा रही थी। इसी दौरान राजोदा और बरोठा के बीच पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया। पुलिसकर्मी वाहन रोककर टायर बदल रहे थे, तभी सुरक्षा घेरे में मौजूद एएसआई जैसे ही उसे साइड में ले गए, उसने अचानक एएसआइ की सर्विस रिवाल्वर छीन ली और भागने लगा।

एसआइटी ने उसको रोकने की कोशिश की तो आरोपित ने फायर कर दिया। एसआइटी ने मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली गजेंद्र के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया।

टीम ने तुरंत घेराबंदी कर उसे मौके पर ही दबोच लिया और छीनी गई सर्विस रिवाल्वर बरामद कर ली। घायल अक्कू को देर रात जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उपचार के बाद घायल को इंदौर रैफर कर दिया गया।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।