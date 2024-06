रायपुर। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ललित जय सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य 201 किलो लड्डू बांटने का है। हमने 11 तरह के लड्डू मंगवाए हैं। हम दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक लड्डू बांटेंगे... पूरे देश में भाजपा की लहर है और पीएम मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, हमें उम्मीद है कि हमें उससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी।

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh: BJP district vice president Lalit Jai Singh said, "Our target is to distribute 201 kg of laddus. We have ordered 11 types of laddus. We will distribute laddus from noon till 11 in the night... There is a wave of BJP in the whole country and PM Modi… https://t.co/ooXppgHzDh pic.twitter.com/8IxvSniWsZ